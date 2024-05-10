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Происшествия Беспилотники атаковали нефтезавод в Калужской области — там начался пожар

Беспилотники атаковали нефтезавод в Калужской области — там начался пожар

Этой ночью взрывы также слышали в Москве

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Очевидцы сообщали об атаке около часа ночи мск

Ночью беспилотники атаковали Калужскую область. Дроны упали на нефтеперерабатывающий завод «Первый завод», начался пожар, сообщил глава региона Владислав Шапша.

— Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, — написал губернатор в телеграм-канале. — По предварительным данным пострадавших нет.

Очевидцы сообщали о нескольких мощных взрывах около часа ночи мск. Сразу после этого на территории завода загорелись три емкости с дизтопливом и емкость с мазутом. По словам губернатора области, возгорание уже ликвидировали.

Также этой ночью беспилотники атаковали Новую Москву — местные жители рассказали о страшных звуках взрывов. Жительница Троицкого заявила, что слышала осколки, стучащие по крыше.

— Живу в районе Шаганино (деревня в Троицком административном округе Москвы. — Прим. ред.), слышали 4 залпа. И потом по крышам шум мелких осколков… Жесть… Страшно… Завтра будем участок обследовать, — сообщила женщина.

Атаку дронов на Москву подтвердил Сергей Собянин в своем телеграм канале. Он отметил, что никаких разрушений и пострадавших нет.

ПО ТЕМЕ
Дроны Беспилотники Атака БПЛА Калужская область Завод Пожар
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