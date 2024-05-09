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Страна и мир «Началась голодная эпопея»: 98-летний учитель — о войне, блокаде, продуктах по карточкам и жизни после ВОВ

«Началась голодная эпопея»: 98-летний учитель — о войне, блокаде, продуктах по карточкам и жизни после ВОВ

Владимир Колосов до сих пор преподает в школе и только недавно перестал регулярно летать на Мальдивы

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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Михайлович рассказал, как спасал Ленинград и его жителей

— Ну что о себе рассказывать? Я родился 12 июня 1926 года. Мне через месяц будет 98. Я еще работаю, — скромно начинает о себе рассказ Владимир Михайлович Колосов.

Его, 15-летнего мальчишку, Великая Отечественная война застала в Ленинграде. Дальше — служба в блокадном городе, потеря близкого человека и 70 с лишним лет в преподавании. Историю ветерана ВОВ, учителя, долгожителя и мастера спорта по шахматам смотрите на видео чуть.

22 июня 1941 года Владимир Михайлович вместе с друзьями хотел пойти на футбол — в этот день должны были играть московский «Спартак» против ленинградского, харьковский — против ленинградского «Зенита». Фанатом последнего, к слову, ветеран является до сих пор.

Когда они детьми пришли к стадиону, он оказался закрыт. А позднее, в полдень, через репродукторы объявили о начале войны. Спустя несколько месяцев Ленинград оказался в блокаде.

— Я как патриот поступил в артиллерийскую школу. Стал курсантом артиллерийской школы. Нам выдали оружие, карабины. Мы иногда патрулировали вечером улицы города, чтобы не было ракетчиков. Еще мы поехали на оборонительные работы. Целый месяц почти копали противотанковые рвы под Ленинградом, — вспоминает Колосов.

В Ленинграде тогда было множество военных заводов. Над городом летала фашистская авиация. Застал Колосов и сожжение Бадаевских складов — их разбомбили 8 сентября 1941 года.

— Продовольствие, которое было запасено, было уничтожено. И потом уже начали держать продуктовые налоги, сначала еще были карточки. По карточкам было снабжение. А потом по этим карточкам ничего не стали давать. Началась голодная эпопея, — рассказывает ветеран об этом трагическом времени.

В Советской армии он служил до 1953 года. Тогда вместе с ним демобилизовали еще более миллиона офицеров. В тот момент началась его уже гражданская жизнь. И он переехал в Москву к любимой.

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