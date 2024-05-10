По Красной площади прошла колонна СВО, Зеленский и Порошенко исчезли из базы МВД: новости за 9 мая

По данным Минобороны, в параде приняли участие более тысячи участников спецоперации Источник: Ruptly











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 9 мая.



В Москве прошел парад Победы

9 мая Россия отметила 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 25 городах прошли традиционные парады Победы, а главный парад страны не менее традиционно состоялся в Москве на Красной площади. На парад в Москву прибыли лидеры девяти стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Впервые за два года состоялась воздушная часть парада Победы на Красной площади Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Особенностью парада стало, что в этом году по Красной площади впервые прошел парадный расчет, состоящий из участников СВО. Всего, по данным Минобороны, их было свыше тысячи человек.



Кузбасс не стал отменять шествие «Бессмертного полка»

В 2024 году шествие «Бессмертный полк» решили провести в режиме онлайн. Сначала мероприятие отменили несколько регионов без объяснения причин, а позже сопредседатель штаба движения, депутат Елена Цунаева сообщила, что такое решение принято по всей стране — из соображений безопасности.



Однако в Кузбассе шествия состоялись. С инициативой сохранить акцию в традиционном, а не онлайн-формате выступили региональный Совет ветеранов и Кемеровское областное отделение Всероссийской организации «Боевое братство». 9 мая в Кемерове во время парада, помимо торжественного шествия колонн военнослужащих, кадетов, юнармейцев и военной техники, на площади Советов прошли и ряды «Бессмертного полка». Шествие также состоялось в Новокузнецке.

В Петербурге официального шествия не было, но несколько человек с портретами своих родственников вышли на улицы города. Как пишет «Фонтанка», на портретах можно увидеть и тех, кто принимал участие в СВО.



В Омске «Бессмертный полк» прошел в необычном формате — по Иртышу прошли яхты с портретами фронтовиков.



Путин и Лукашенко рассказали об учениях с тактическим ядерным оружием

Владимир Путин 9 мая сообщил, что Министерства обороны и Генштабы России и Беларуси начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия. Ранее 6 мая о подготовке учений, цель которых — повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, сообщало российское Минобороны. На следующий день стало известно, что Белоруссия проведет синхронизированные с Россией учения. Сегодня президенты России и Белоруссии совместно ответили на вопросы журналистов.

— Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения, — сказал Владимир Путин. — Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания Министерствам обороны и Генеральным штабам наших армий даны. Они начали совместную подготовку.



— Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе, — добавил президент Белоруссии Александр Лукашенко. — Владимир Владимирович правильно подчеркнул, что это не первый раз. У нас это третья тренировка. Ну в России, наверное, десятки [тренировок] были. Поэтому мы синхронизируем, и Генеральные штабы, как мне сказал министр обороны России, приступили к исполнению этих поручений.



Российский президент сказал, что это плановая работа.

Беспилотник атаковал завод в Башкирии

Днем 9 мая БПЛА атаковал одну из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

— Беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», — цитирует Хабирова портал UFA1.RU.



Источник: читатель UFA1.RU

В состав «Газпром нефтехим Салават» входит три технологических завода — нефтеперерабатывающий, газохимический и завод «Мономер». По словам Радия Хабирова, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Пострадавших нет.



Атака беспилотников на Салават — самая дальняя на текущий момент. Ранее летательные аппараты атаковали Самарскую и Саратовскую области. В апреле они долетали до Татарстана.



Зеленский и Порошенко исчезли из базы розыска МВД

Из базы данных МВД России пропала информация о розыске нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. О том, что Зеленский и Порошенко объявлены в розыск по статье УК, стало известно 4 мая. В базе МВД конкретная статья указана не была, позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что бывший и нынешний украинские президенты разыскиваются в рамках расследования преступлений украинских властей.



Сейчас поиск по базе розыска МВД РФ не находит результатов при введении соответствующих запросов.

МВД объявило Оксимирона* в розыск по статье УК

Признанного в России иноагентом Мирона Федорова, более известного Oxxxymiron, объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России, на это обратили внимание СМИ 9 мая. По какой именно статье и что конкретно вменяется Федорову, в карточке не указано. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено в связи с нарушением правил деятельности иноагента. Ранее его несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судя по аккаунтам в соцсетях, Oxxxymiron находится за пределами России.