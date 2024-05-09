Время для прибыли и покупок: что делать во время сближения Венеры и Солнца — советы новосибирского астролога

Подготовили советы на май для тех, кто прислушивается к советам зв Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Первые две недели после майского новолуния, по мнению астрологов, — подходящее время для реализации планов. Это связано с тем, что в этот период пройдет соединение нескольких значимых планет. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».



Как объясняет специалист, после 8 мая в течение двух недель произойдет соединение планет в материальном знаке Тельца.



— После новолуния Венера начнет сближаться с Солнцем, постепенно сокращая с ним расстояние. И вместе они пройдут через соединение с Ураном и Юпитером. Здесь подключается гармоничный аспект с Сатурном, Нептуном и Плутоном. Это уникальный период с успешным потенциалом для старта и развития нового! Он начался 8 мая и продлится до конца месяца, — пишет астролог.



Считается, что период может помочь найти новые способы увеличения дохода. Тем, кто хочет улучшить материальное положение или сделать крупные покупки, то две недели после 8 мая идельно для этого подойдут с точки зрения астрологии.



— Первые две недели после новолуния — это набор энергии, усиленная работа и реализация планов, — пишет Анастасия Першина.



Если вы составили планы 8 мая, то не стоит их откладывать. Считается, что для достижения успеха нужно приступить к реализации как можно раньше.



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