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Развлечения Время для прибыли и покупок: что делать во время сближения Венеры и Солнца — советы новосибирского астролога

Время для прибыли и покупок: что делать во время сближения Венеры и Солнца — советы новосибирского астролога

Благоприятный период продлится две недели

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Подготовили советы на май для тех, кто прислушивается к советам зв

Первые две недели после майского новолуния, по мнению астрологов, — подходящее время для реализации планов. Это связано с тем, что в этот период пройдет соединение нескольких значимых планет. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».

Как объясняет специалист, после 8 мая в течение двух недель произойдет соединение планет в материальном знаке Тельца.

— После новолуния Венера начнет сближаться с Солнцем, постепенно сокращая с ним расстояние. И вместе они пройдут через соединение с Ураном и Юпитером. Здесь подключается гармоничный аспект с Сатурном, Нептуном и Плутоном. Это уникальный период с успешным потенциалом для старта и развития нового! Он начался 8 мая и продлится до конца месяца, — пишет астролог.

Считается, что период может помочь найти новые способы увеличения дохода. Тем, кто хочет улучшить материальное положение или сделать крупные покупки, то две недели после 8 мая идельно для этого подойдут с точки зрения астрологии.

— Первые две недели после новолуния — это набор энергии, усиленная работа и реализация планов, — пишет Анастасия Першина.

Если вы составили планы 8 мая, то не стоит их откладывать. Считается, что для достижения успеха нужно приступить к реализации как можно раньше.

Анастасия Першина составила таро-гороскоп на май для всех знаков Зодиака. Читайте, кому стоит ждать капризов в любви, а кому — гармонии и благополучия.

2 мая начался период ретроградного Плутона. В это время стоит готовиться к манипуляциям и интригам. Подробнее об опасностях этого явления рассказала астролог Марина Шумкина в авторской колонке.

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