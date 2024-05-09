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Страна и мир Военные учения, коровник и каток: где еще побывал шпиц Умка, удививший всех на параде в Москве

Военные учения, коровник и каток: где еще побывал шпиц Умка, удививший всех на параде в Москве

Пес регулярно сопровождает президента Белоруссии в рабочих поездках

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Умка на трибунах парада 9 Мая был даже без поводка — настолько привычен к таким мероприятиям

После парада Победы на Красной площади СМИ и telegram-каналы облетели фото не только самого парада, президентов и ветеранов, но и белого шпица, который был замечен на трибунах. Это Умка — собака президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сегодня пес многих удивил, но ему самому не привыкать к таким мероприятиям. В белорусской делегации рассказали РИА Новости, что пес уже не первый раз на параде, поэтому его даже не держат на поводке.

Умка впервые был замечен рядом с белорусским президентом в 2020 году, и с тех пор регулярно сопровождает хозяина на других важных и не очень мероприятиях. Лукашенко берет его с собой и во время визитов в другие страны, и в рабочую поездку на ферму, и на хоккейный матч. Мы посмотрели, где еще побывал пес за эти годы — жизнь у него, честно говоря, понасыщенней, чем у нас.

Один из ранних снимков Умки — близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал «Пул первого» опубликовал его в 2021 году
Еще один сельскохозяйственный визит — в коровник
Тут уже всё серьезней — военные учения
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