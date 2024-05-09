Парад, редкий истребитель, купания и толпа на набережной: как Новосибирск отметил 9 Мая — 25 ярких фото

Новосибирцы не стеснялись радоваться Дню Победы. Они пели, танцевали, общались!
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
В Новосибирске прекрасная погода и прекрасное настроение было 9 Мая. Горожане с размахом отметили День Победы. Утром побывали на параде, затем построили замок в Первомайском сквере, а также плясали, пели, стояли в очереди за солдатской кашей.
В общем, сегодня точно никому не было скучно. Ведь на улице было +22 градуса, огромное количество музыкантов и счастливых людей.
Мы выбрали самые яркие фото 9 Мая. Смотрим, как новосибирцы отмечали День Победы.
Утро для новосибирцев началось с перекрытия дорог и подготовки к параду
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Парад начался ровно в 10:00
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Парадом Победы командовал заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища полковник Роман Титов. Принимал парад генерал-майор Данил Фиофанов, командир 39-й ракетной дивизии
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Торжественный марш восхищал новосибирцев
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Конечно, колонну военной техники возглавил легендарный Т-34
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Впечатляющая военная техника
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Вынос огромного Знамени Победы
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Горожане смогли увидеть два самолета, которые подготовили в СибНИА. Первый — «Легенда-570». Второй — редкий восстановленный истребитель И-16. У новосибирцев была уникальная возможность его увидеть
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Новосибирцы явно решили остаться в городе и отмечать 9 Мая
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
В Первомайском сквере из не уложенной пока плитки построили крепость. Но потом власти решили ее разобрать: все-таки стройплощадка — не место для игр, даже для таких фундаментальных
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Многие новосибирцы нарядили детей
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Какой праздник без вкусной солдатской каши?
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Новосибирцы возложили цветы к Вечному огню на монументе Славы
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Люди собирались вокруг музыкантов, которых на улицах было огромное количество
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
В городе прошла 77-я городская легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Праздничный концерт был на Михайловской набережной
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Температура достигла +22 градусов, и новосибирцы решили искупаться
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Огромная толпа ждала салют
Источник: Настасья Медведева / NGS.RU
Артиллерия была полностью готова
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Салют начался в 22:00
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Был красочный фейерверк
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Но только над набережной. На площади Ленина его отменили
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Новосибирцы делали селфи и снимали фейерверк на видео
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Добраться домой с набережной была еще та задача. Но все шли с хорошим настроением и при приятной погоде
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Еще больше фото и видео вы можете увидеть в наших онлайн-трансляциях. В первой — всё
с парада Победы в Новосибирске и Москве, а также с обеденных гуляний. Второй онлайн — о вечернем праздновании.