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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Парад, редкий истребитель, купания и толпа на набережной: как Новосибирск отметил 9 Мая — 25 ярких фото

Парад, редкий истребитель, купания и толпа на набережной: как Новосибирск отметил 9 Мая — 25 ярких фото

В праздничный день в городе была отличная погода

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Новосибирцы не стеснялись радоваться Дню Победы. Они пели, танцевали, общались!

В Новосибирске прекрасная погода и прекрасное настроение было 9 Мая. Горожане с размахом отметили День Победы. Утром побывали на параде, затем построили замок в Первомайском сквере, а также плясали, пели, стояли в очереди за солдатской кашей.

В общем, сегодня точно никому не было скучно. Ведь на улице было +22 градуса, огромное количество музыкантов и счастливых людей.

Мы выбрали самые яркие фото 9 Мая. Смотрим, как новосибирцы отмечали День Победы.

Утро для новосибирцев началось с перекрытия дорог и подготовки к параду
Парад начался ровно в 10:00
Парадом Победы командовал заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища полковник Роман Титов. Принимал парад генерал-майор Данил Фиофанов, командир 39-й ракетной дивизии
Торжественный марш восхищал новосибирцев
Конечно, колонну военной техники возглавил легендарный Т-34
Впечатляющая военная техника
Вынос огромного Знамени Победы
Горожане смогли увидеть два самолета, которые подготовили в СибНИА. Первый — «Легенда-570». Второй — редкий восстановленный истребитель И-16. У новосибирцев была уникальная возможность его увидеть
Новосибирцы явно решили остаться в городе и отмечать 9 Мая
В Первомайском сквере из не уложенной пока плитки построили крепость. Но потом власти решили ее разобрать: все-таки стройплощадка — не место для игр, даже для таких фундаментальных
Многие новосибирцы нарядили детей
Какой праздник без вкусной солдатской каши?
Новосибирцы возложили цветы к Вечному огню на монументе Славы
Люди собирались вокруг музыкантов, которых на улицах было огромное количество
В городе прошла 77-я городская легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина
Праздничный концерт был на Михайловской набережной
Температура достигла +22 градусов, и новосибирцы решили искупаться
Огромная толпа ждала салют
Артиллерия была полностью готова
Салют начался в 22:00
Был красочный фейерверк
Но только над набережной. На площади Ленина его отменили
Новосибирцы делали селфи и снимали фейерверк на видео
Добраться домой с набережной была еще та задача. Но все шли с хорошим настроением и при приятной погоде

Еще больше фото и видео вы можете увидеть в наших онлайн-трансляциях. В первой — всё с парада Победы в Новосибирске и Москве, а также с обеденных гуляний. Второй онлайн — о вечернем праздновании.

ПО ТЕМЕ
9 Мая в Новосибирске День Победы - 2024 День Победы в Новосибирске Фейерверк
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