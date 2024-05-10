«Посадка небезопасна»: летевший из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром — причиной стал туман

Утром 10 мая летевший из Новосибирска в Южно-Сахалинск самолет ушел на запасной аэродром. Как сообщили в телеграм-канале местного аэровокзала, причиной стал туман.
— Южно-Сахалинск окутал густой туман, видимость на взлетно-посадочной полосе ограничена до 400 метров. В таких условиях посадка самолетов небезопасна, — сказано в сообщении. — Летевшие к нам рейсы из Новосибирска (S7–5257) [и] Красноярска (HZ-4745/SU-3627) были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
О произошедшем также сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, из-за погодных условий расписание рейсов аэропорта Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова скорректировано.
— Задерживается отправление 231 пассажира на рейсах авиакомпаний «Аврора», «Тайга», «Сибирь». Самолеты, следовавшие из Новосибирска и Красноярска, направлены на запасной аэродром в Хабаровск, — сообщили в ведомстве.
Из-за задержки рейсов надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров. Вместе с тем в телеграм-канале аэровокзала сообщили, что перенаправленные на запасной аэродром самолеты вылетели в город.
В конце апреля женщина потеряла сознание на борту самолета, который летел из Новосибирска. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.