Экс-замминистру новосибирского ЖКХ Нормайкину оставили в силе приговор за рекордную взятку

14 марта Новосибирский областной суд отказал в отмене или смягчении приговора бывшему заместителю министра ЖКХ Владимиру Нормайкину. Ранее суд первой инстанции приговорил чиновника к 9 годам колонии строгого режима и к штрафу в 7 миллионов рублей за четыре эпизода получения взяток. Одна из взяток признана рекордной в Новосибирской области, сумма превысила 2 миллиона рублей.
— Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Заельцовского районного суда Новосибирска в отношении Владимира Нормайкина и Василия Долгова. Жалобы оставлены без удовлетворения, — сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.
По данным следствия, в 2020 году Владимир Нормайкин предложил предпринимателю Василию Долгову, чьи компании занимаются вопросами водоснабжения и водоотведения по госконтрактам, помощь в ускорении оплаты выполненных работ. Бывший замминистра подчеркнул, что может дать прямые указания руководству районов, а также другим должностным лицам в структурах госвласти, курирующими и контролирующими строительство скважин. Долгов согласился.
В суде выяснилось, что часть полученных от Долгова денег Нормайкин потратил на приобретение Lexus RX300. Сам он утверждал, что все средства потратил на обследование и лечение супруги, которая тяжело больна.
Взяткодателя Долгова в сентябре 2023 года приговорили к штрафу к 140 миллионов рублей с рассрочкой на 5 лет. Это решение бизнесмен тоже не смог оспорить в апелляции.
5 марта в Новосибирске суд отменил приговор экс-судье из Томской области — его обвиняют в получении взятки.