В Новосибирске суд отменил приговор экс-судье из Томской области — его обвиняют в получении взятки

В Новосибирске суд отменил обвинительный приговор бывшему судье из Томской области Виталию Бижилину. В ноябре 2023 года он был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к условному сроку. Сейчас материалы дела передали на новое рассмотрение. Информация об этом появилась на сайте 5-го Апелляционного суда общей юрисдикции.

