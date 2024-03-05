В Новосибирске суд отменил приговор экс-судье из Томской области — его обвиняют в получении взятки

В Новосибирске суд отменил обвинительный приговор бывшему судье из Томской области Виталию Бижилину. В ноябре 2023 года он был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к условному сроку. Сейчас материалы дела передали на новое рассмотрение. Информация об этом появилась на сайте 5-го Апелляционного суда общей юрисдикции.
— Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство, — говорится в материалах.
В ноябре Новосибирский областной суд приговорил Бажилина к семи годам условно со штрафом более 1,46 миллиона рублей. Также ему запретили занимать должности в государственных и правоохранительных органах на пять лет.
По материалам дела, в 2018–2020 годах владелец коммерческой организации перечислил Бажилину 731 тысячу рублей за общее покровительство при ведении деятельности. По второму эпизоду — получении 160 тысяч рублей — его оправдали «в связи с отсутствием состава преступления».