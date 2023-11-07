Взял кредит на баню для друга, а потом помогал ему с бизнесом за взятки: в Новосибирске судье вынесли приговор

В Новосибирском областном суде огласили приговор по делу 45-летнего судьи из Томской области Виталия Бажилина, которого обвинили в получении взяток в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Решение вынесла судья Елена Бортникова.
История дружбы
Виталий Бажилин долгое время являлся помощником прокурора Северского района Томской области. По материалам дела, в 2013 году он взял для своего друга детства — предпринимателя Юрия Ильина — кредит в размере 700 тысяч рублей под развитие банного комплекса. Следующие пять лет Бажилин исправно платил кредит из средств, которые Ильин перечислял ему на банковскую карту, — 28 тысяч рублей ежемесячно.
В январе 2018 года займ был погашен, но Бажилин продолжал получать деньги. По версии следствия, помощник прокурора и предприниматель договорились, что первый будет покровительствовать бизнесу второго.
Эпизод с «Горводоканалом»
В период по июль 2020 года Бажилин получил от Ильина в общей сумму 731 тысячу рублей. Следователям известно, что в этот период силовик помог коммерсанту уменьшить размер штрафа, выписанного его предприятию, за незаконную врезку в водопровод и потребление воды. В материалах дела говорится, что Бажилин в прокурорской форме пришёл к руководителю «Горводоканала» и попросил сделать перерасчёт. В результате сумма штрафа была уменьшена вдвое: с 1,2 млн рублей до 600 тысяч.
Проверка в банном комплексе
В 2020 году Виталия Бажилина назначили на должность судьи Молчановского райсуда Томской области. До июня 2021 года он продолжал получать деньги от Ильина. В этот период предприниматель обратился к старому другу с просьбой помочь решить вопрос с Санэпидстанцией, которая провела проверку в его банном комплексе и выявила значительные нарушения. Материалы административного дела были направлены в Северский городской суд.
Бажилин связался с сотрудницей прокуратуры, с которой раньше работал, и попросил её обратиться к помощнице судьи, рассматривающей дело. Он планировал скорректировать юридические документы, с которыми Ильин должен был выступить в суде и добиться минимального наказания. Бывшая коллега Бажилина обещание не выполнила, в результате суд приостановил деятельность банного комплекса.
Усилия Бажилина были квалифицированы как покровительство, поскольку за период работы судьёй он получил от Ильина более 160 тысяч рублей.
Какое назначено наказание
Судья Елена Бортникова, рассмотрев дело Виталия Бажилина признала его виновным по эпизоду с «Горводоканалом», назначила ему 7 лет лишения свободы условно, штраф — 1,4 млн рублей, а также запретила ему занимать государственные должности в течение ближайших 5 лет.
По второму эпизоду Бажилина оправдали «в связи с отсутствием состава преступления». Приговор в законную силу не вступил.
В сентябре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на новосибирскую судью — Марину Сальникову. Следователи полагают, что она получила 1,5 млн рублей от подсудимого по делу о незаконной охоте.