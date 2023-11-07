Взял кредит на баню для друга, а потом помогал ему с бизнесом за взятки: в Новосибирске судье вынесли приговор

Эпизод с «Горводоканалом»

В период по июль 2020 года Бажилин получил от Ильина в общей сумму 731 тысячу рублей. Следователям известно, что в этот период силовик помог коммерсанту уменьшить размер штрафа, выписанного его предприятию, за незаконную врезку в водопровод и потребление воды. В материалах дела говорится, что Бажилин в прокурорской форме пришёл к руководителю «Горводоканала» и попросил сделать перерасчёт. В результате сумма штрафа была уменьшена вдвое: с 1,2 млн рублей до 600 тысяч.



Проверка в банном комплексе

В 2020 году Виталия Бажилина назначили на должность судьи Молчановского райсуда Томской области. До июня 2021 года он продолжал получать деньги от Ильина. В этот период предприниматель обратился к старому другу с просьбой помочь решить вопрос с Санэпидстанцией, которая провела проверку в его банном комплексе и выявила значительные нарушения. Материалы административного дела были направлены в Северский городской суд.