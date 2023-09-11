Бастрыкин просит возбудить дело на бывшую новосибирскую судью — в чем она может быть виновата

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС). Он хочет согласовать возбуждение уголовного дела против бывшей мировой судьи Венгеровского района Марины Сальниковой.
По данным сайта ВККС, Сальниковой планируют предъявить обвинение в получении взятки особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Представление Бастрыкина о возбуждении дела против Сальниковой будет рассмотрено 18 сентября.
31 августа имя судьи Марины Сальниковой прозвучало в Дзержинском районном суде Новосибирска на процессе по делу адвоката Алексея Сурина. Его обвиняют в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, он согласился передать Сальниковой деньги от своего клиента — омского стоматолога Сергея Федурина, которому по делу о незаконной охоте грозило заключение под стражу. Сумму, по материалам дела, назвала сама судья — 3 млн рублей, после получения которых она обещала закрыть дело. При передачи первой части взятки в размере 1,5 млн рублей Сурина и Сальникову задержали.
Адвокат Алексей Сурин полностью признал свою вину. По предъявленному обвинению ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Весной в Калининском суде приговорили экс-чиновника за неубранный снег в Новосибирске — он взял взятку и оплатил несделанную работу.