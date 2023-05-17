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Экс-чиновника осудили за неубранный снег в Новосибирске — он взял взятку и оплатил несделанную работу

Суд назначил Сергею Кулешову срок в колонии строгого режима

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Ущерб муниципальному бюджету от действий чиновника оценили в 2 млн рублей

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Калининский районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему руководителю МКУ «Калининское» Сергею Кулешову. Его признали виновным в халатности (ст. 293 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с января 2018 года по октябрь 2019-го Кулешов заключил контракты на уборку снега в Калининском районе с несколькими подрядчиками. При этом он получил взятку на сумму более 100 тысяч рублей «за общее покровительство» и подписание актов приемки работ фактически без проверки оказанных услуг.

— Он не истребовал от подрядных организаций, исполняющих контракты по уборке и складированию снега, документы, содержащие сведения об объеме и месте утилизации снега, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате муниципальному бюджету был нанесен ущерб — более 2 млн рублей.

Сергея Кулешова задержали в июле 2020 года. Его поместили в СИЗО, а через год перевели под домашний арест. В 2022 году дело рассматривали в Калининском суде, но в итоге вернули в прокуратуру с формулировкой «для устранения препятствий его рассмотрения».

15 мая после очередного рассмотрения судья Александр Каширин огласил приговор — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В начале мая экс-начальника ЦУГАЭТ осудили за взятки. Александр Руденко, который в свое время также возглавлял ГИБДД Новосибирска, получил деньги от пяти коммерческих перевозчиков.

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