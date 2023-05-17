Экс-чиновника осудили за неубранный снег в Новосибирске — он взял взятку и оплатил несделанную работу

По версии следствия, с января 2018 года по октябрь 2019-го Кулешов заключил контракты на уборку снега в Калининском районе с несколькими подрядчиками. При этом он получил взятку на сумму более 100 тысяч рублей «за общее покровительство» и подписание актов приемки работ фактически без проверки оказанных услуг.

