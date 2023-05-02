Покрывал коммерческих перевозчиков: экс-начальника ЦУГАЭТ осудили за взятки

Как выяснили следователи, с 2015 по 2021 год директор ЦУГАЭТ регулярно предупреждал предпринимателей о проверках Минтранса и ГИБДД и сам закрывал глаза на нарушения со стороны перевозчиков. Кроме того, Руденко тщательно следил за тем, чтобы бизнесменам было удобнее работать, и обеспечивал комфортные условия для них за счет тех, кто не платил.