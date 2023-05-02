Покрывал коммерческих перевозчиков: экс-начальника ЦУГАЭТ осудили за взятки

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 2 мая, вынес приговор бывшему начальнику ЦУГАЭТ Александру Руденко. Его признали виновным в получении взяток от пяти коммерческих перевозчиков.
Как выяснили следователи, с 2015 по 2021 год директор ЦУГАЭТ регулярно предупреждал предпринимателей о проверках Минтранса и ГИБДД и сам закрывал глаза на нарушения со стороны перевозчиков. Кроме того, Руденко тщательно следил за тем, чтобы бизнесменам было удобнее работать, и обеспечивал комфортные условия для них за счет тех, кто не платил.
— При возникновении на маршрутах движения пассажирского транспорта необходимости по очистке и ремонту дорожной сети оказывал влияние на должностных лиц для выполнения ими работ по очистке дорожно-эксплуатационной сети во внеочередном порядке, — сообщили в начале разбирательства в суде.
Сегодня Железнодорожный районный суд признал Александра Руденко виновным в пяти эпизодах получения взяток на общую сумму 250 тысяч рублей и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей. Помимо этого, бывший директор ЦУГАЭТ 2 года не сможет работать на руководящих должностях в государственных и муниципальных органах власти.
Предшественник Александра Руденко, Арам Суварян, закончил карьеру похожим образом. В 2017 году его приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей.