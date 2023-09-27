Экс-замминистра ЖКХ получил суровый срок и штраф за рекордную взятку — он говорит, что потратил эти деньги на лечение жены

В Заельцовском суде огласили приговор по делу экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) на строительстве водозаборных скважин в районах области и оправдали по обвинению в отмывании денежных средств. Нормайкин поедет в колонию и должен выплатить солидный штраф.
По данным следствия, в 2020 году Владимир Нормайкин предложил предпринимателю Василию Долгову, чьи компании занимаются вопросами водоснабжения и водоотведения по госконтрактам, помощь в ускорении оплаты выполненных работ. Бывший замминистра подчеркнул, что может дать прямые указания руководству районов, а также другим должностным лицам в структурах госвласти, курирующими и контролирующими строительство скважин. Долгов согласился.
За год активного сотрудничества, полагают силовики, Нормайкин получил от Долгова взятки на несколько миллионов рублей. Одна из них, по словам представителей прокуратуры, стала рекордной за весь 2021 год — 2 миллиона 5 тысяч рублей. В октябре 2021 года замминистра задержали.
В суде выяснилось, что часть полученных от Долгова денег Нормайкин потратил на приобретение Lexus RX300. Сам он утверждал, что все средства потратил на обследование и лечение супруги, которая тяжело больна.
В результате суд признал Нормайкина виновным и приговорил его к 9 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Также ему запретили занимать государственные должности в течение 10 лет.
Вместе с экс-замминистра приговор выслушал и предприниматель Василий Долгов, которого признали виновным в даче взяток должностному лицу. По приговору должен выплатить штраф в размере 138 миллионов рублей.
Решение суда не вступило в законную силу. Нормайкин и Долгов намерены обжаловать приговор.
В июне осудили бывшего начальника Управления ветеринарии Барабинского района. Он за деньги выдавал документы для перемещения животных через госграницу без проведения обязательных карантинных мероприятий.