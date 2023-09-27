Экс-замминистра ЖКХ получил суровый срок и штраф за рекордную взятку — он говорит, что потратил эти деньги на лечение жены

По данным следствия, в 2020 году Владимир Нормайкин предложил предпринимателю Василию Долгову, чьи компании занимаются вопросами водоснабжения и водоотведения по госконтрактам, помощь в ускорении оплаты выполненных работ. Бывший замминистра подчеркнул, что может дать прямые указания руководству районов, а также другим должностным лицам в структурах госвласти, курирующими и контролирующими строительство скважин. Долгов согласился.



За год активного сотрудничества, полагают силовики, Нормайкин получил от Долгова взятки на несколько миллионов рублей. Одна из них, по словам представителей прокуратуры, стала рекордной за весь 2021 год — 2 миллиона 5 тысяч рублей. В октябре 2021 года замминистра задержали.

