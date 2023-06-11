freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняПриговор по делу о взятке в особо крупном размере
Все новости
Все новости

Новосибирского чиновника осудили за взятку в особо крупном размере — как его наказали

Инцидент произошел в Барабинском районе

1 659

Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда

Поделиться

В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника Управления ветеринарии Барабинского района Вадима Панина. Как сообщили на сайте районного суда, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Указано, что чиновник получал денежные средства за действия, связанные с выдачей сопроводительных ветеринарных документов на перемещение сельскохозяйственных животных через государственную границу. В период с 20 марта 2019 года по 16 апреля 2020 года ему передали более 1,7 миллиона рублей за право вывоза животных без выполнения обязательных карантинных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Вадиму Панину наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальнику управления на восемь лет запретили заниматься деятельностью в области ветеринарного контроля и ветеринарно-санитарной деятельности.

Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления ветеринарии Барабинского района сообщали в прокуратуре региона в 2021 году. Отмечалось, что взятку чиновник получил от своего знакомого, за эти средства он изготавливал и выдавал подложные документы, необходимые для вывоза животных.

В мае суд огласил приговор по делу бывшего замначальника управления ФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой. Ее признали виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По теме

ВзяткиУголовное делоПриговорБарабинский район
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter