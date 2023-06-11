Новосибирского чиновника осудили за взятку в особо крупном размере — как его наказали

В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника Управления ветеринарии Барабинского района Вадима Панина. Как сообщили на сайте районного суда, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Указано, что чиновник получал денежные средства за действия, связанные с выдачей сопроводительных ветеринарных документов на перемещение сельскохозяйственных животных через государственную границу. В период с 20 марта 2019 года по 16 апреля 2020 года ему передали более 1,7 миллиона рублей за право вывоза животных без выполнения обязательных карантинных мероприятий.
Уголовное дело возбуждено по
Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
Подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления ветеринарии Барабинского района сообщали в прокуратуре региона в 2021 году. Отмечалось, что взятку чиновник получил от своего знакомого, за эти средства он изготавливал и выдавал подложные документы, необходимые для вывоза животных.
В мае суд огласил приговор по делу бывшего замначальника управления ФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой. Ее признали виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.