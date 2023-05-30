Экс-замглавы ФССП Новосибирской области получила взятку от бизнесмена — какое наказание она получила

Ленинский суд огласил приговор по делу бывшего замначальника управления ФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой. Её признали виновной в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).
По версии следствия, Кириллова совершила преступления в период с декабря 2018-го по февраль 2019 года, когда занимала пост начальника отдела УФССП по Ленинскому району Новосибирска. Получив 50 тысяч рублей от бизнесмена, который задолжал несколько миллионов рублей, она сняла с него ограничение на выезд из России.
— Кроме того, в октябре 2019 она злоупотребила своими служебными полномочиями и незаконно вынесла постановление о снятии с другого должника такого же временного ограничения на выезд из РФ, — сообщали в Следственном комитете.
Кириллову задержали в январе 2022 года, когда она уже являлась замруководителя областного управления службы судебных приставов. Основанием для привлечения её к ответственности послужили материалы МВД. На время расследования Кириллову поместили под домашний арест. В декабре того же года дело ушло в суд. 29 мая огласили обвинительный приговор.
— Назначить Кирилловой Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 500 000 рублей, с лишением её права занимать должности в государственных органов -, сообщили в Ленинском суде.
Приговор в законную силу не вступил.
В апреле судебные приставы пять часов просидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX570.