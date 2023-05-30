Экс-замглавы ФССП Новосибирской области получила взятку от бизнесмена — какое наказание она получила

По версии следствия, Кириллова совершила преступления в период с декабря 2018-го по февраль 2019 года, когда занимала пост начальника отдела УФССП по Ленинскому району Новосибирска. Получив 50 тысяч рублей от бизнесмена, который задолжал несколько миллионов рублей, она сняла с него ограничение на выезд из России.

