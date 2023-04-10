«Двор окружили»: приставы пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у новосибирца Lexus LX 570

Судебные приставы из Октябрьского района Новосибирска окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570. Машину мужчина прятал в одном из дворов города Оби.
— После проведения разыскных мероприятий сотрудники отделения выявили место парковки автомобиля. Двор окружили сотрудники службы судебных приставов. Как только автомобиль заехал на территорию, его окружили. Автомобилисту вручили требование об исполнении решения суда и тут же составили акт об изъятии автомобиля, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Должник руководил одной из фирм, которая сейчас банкротится, а Lexus LX 570 был оформлен на компанию.
Ранее в селе Верх-Тула Новосибирской области должник пытался скрыть тягач Volvo от приставов. У мужчины накопился долг примерно в