Сибиряк пытался скрыть тягач Volvo в селе — автомобиль забрали за долги в 4 миллиона

В селе Верх-Тула Новосибирской области должник пытался скрыть тягач Volvo от приставов. У мужчины накопился долг примерно в
В пресс-службе приставов Новосибирской области объяснили, что
Когда приехали приставы, мужчина из квартиры не вышел. Но как только сотрудники отвлеклись, мужчина снял госномер с автомобиля, надеясь, что его не заберут. Приставы нашли специальный грузовой эвакуатор, чтобы передать взыскателю на хранение.
Приставы составили акт описи и ареста на тягач. Теперь сотрудник специализированной организации оценит автомобиль, чтобы продать в счет погашения задолженности. По предварительным данным, продажа тягача покроет сумму долга.
Недавно владелец деревообрабатывающего завода заплатил около