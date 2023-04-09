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Сибиряк пытался скрыть тягач Volvo в селе — автомобиль забрали за долги в 4 миллиона

Мужчина снял госномер с транспорта, но было уже поздно

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Должник скрывал тягач в селе под Новосибирском

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В селе Верх-Тула Новосибирской области должник пытался скрыть тягач Volvo от приставов. У мужчины накопился долг примерно в 4 миллиона рублей. Об этом сообщили региональные приставы.

В пресс-службе приставов Новосибирской области объяснили, что 57-летний мужчина скрывал тягач Volvo и два полуприцепа. Сумма долга сибиряка составила около 4 миллионов рублей. В одном из дворов в селе Верх-Тула приставы обнаружили грузовой тягач.

Когда приехали приставы, мужчина из квартиры не вышел. Но как только сотрудники отвлеклись, мужчина снял госномер с автомобиля, надеясь, что его не заберут. Приставы нашли специальный грузовой эвакуатор, чтобы передать взыскателю на хранение.

Приставы составили акт описи и ареста на тягач. Теперь сотрудник специализированной организации оценит автомобиль, чтобы продать в счет погашения задолженности. По предварительным данным, продажа тягача покроет сумму долга.

Недавно владелец деревообрабатывающего завода заплатил около 750 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля Lexus GX.

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