Директор завода под Новосибирском заплатил 750 тысяч, чтобы не лишиться Lexus GX

Под Новосибирском владелец деревообрабатывающего завода заплатил около
В пресс-службе приставов Новосибирской области объяснили, что директор завода в Колыванском районе задолжал
Тогда пристав приехала на завод, где обнаружила автомобиль Lexus GX, который должнику оставили на хранение. Сотрудники оценили стоимость автомобиля и готовили его к аукциону. Директор завода понял, что машину могут продать, и погасил задолженность по аренде на
Также сибиряк погасил три штрафа ГИБДД по 500 рублей и вынесенный исполнительный сбор в
Недавно мебельщика заставили заплатить