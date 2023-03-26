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Директор завода под Новосибирском заплатил 750 тысяч, чтобы не лишиться Lexus GX

У владельца был долг по аренде

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Автомобиль, который хотели забрать приставы, был корпоративный

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Под Новосибирском владелец деревообрабатывающего завода заплатил около 750 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля Lexus GX. У него была задолженность по аренде. Информацию об этом сообщили региональные приставы.

В пресс-службе приставов Новосибирской области объяснили, что директор завода в Колыванском районе задолжал 690 тысяч рублей за аренду. С банковских счетов компании, по которым проходили операции, забрать деньги не получилось, потому что сибиряк прекратил финансовые операции.

Тогда пристав приехала на завод, где обнаружила автомобиль Lexus GX, который должнику оставили на хранение. Сотрудники оценили стоимость автомобиля и готовили его к аукциону. Директор завода понял, что машину могут продать, и погасил задолженность по аренде на 690 тысяч рублей, включая исполнительный сбор — 48 тысяч рублей.

Также сибиряк погасил три штрафа ГИБДД по 500 рублей и вынесенный исполнительный сбор в 10 тысяч рублей. В общей сумме, чтобы не остаться без корпоративного автомобиля, директор заплатил около 750 тысяч рублей.

Недавно мебельщика заставили заплатить 164 тысячи рублей, чтобы снять свой «Ленд-Крузер» с эвакуатора. После несостоявшейся эвакуации он доплатил еще 19 тысяч.

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