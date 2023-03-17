Сибиряк заплатил 164 тысячи, чтобы снять свой «Лэнд Крузер» с эвакуатора — почему это стоило так дорого

В Новосибирске мебельщика заставили вернуть около 300 тысяч рублей неустойки после вмешательства судебных приставов. При этом 164 тысячи из суммы он заплатил, когда его машине угрожала эвакуация.
Как рассказали в пресс-службе службы приставов Новосибирской области, из-за того, что житель Новосибирска избегал платить долги приставы решили арестовать его внедорожник.
— На исполнение в подразделение судебных приставов по Заельцовскому району поступил исполнительный лист о взыскании денежных средств в размере 274 тысяч рублей с новосибирского предпринимателя в пользу жительницы Ачинска. Известно, что женщина подала в суд на мебельщика, который некачественно произвел работы, — рассказали в ГУФССП России по Новосибирской области.
Судебный пристав ознакомила 47-летнего мужчину с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Но мужчина самостоятельно не погашал задолженность. Следующим шагом стало удержание денег с счетов мужчины. Так удалось взыскать 110 тысяч рублей, после этого он стался должен 164 тысячи.
— При взаимодействии со взыскателем удалось найти местонахождение имущества должника — Toyota Land Cruiser Prado. В день выхода автомобиль был на парковке. При погрузке внедорожника на эвакуатор вышел хозяин-должник, который был не готов прощаться с автомобилем. Во время переговоров должника со взыскателем, мужчина перевел денежные средства на карту, — добавили в пресс-службе.
Кроме основной суммы житель Заельцовского района также оплатил исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей.
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