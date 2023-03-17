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Сумма долга за время расследования выросла в два раза: полиция остановила дело о коллекторах из «Черного тюльпана»

Силовики не могут найти агрессивных вымогателей

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Новосибирец уже больше полугода борется с коллекторами

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Полицейские приостановили расследование дела об агрессивных коллекторах, донимающих новосибирца. Это следует из постановления, которое силовики предоставили пострадавшему Петру К. (копия документа есть в распоряжении редакции).

Как следует из постановления, приостановка дела связана с тем, что не установлены подозреваемые и сейчас полиция будет заниматься их розыском. Все следственные действия, которые возможны при отсутствии подозреваемых, выполнили, объяснили в полиции.

Прежде НГС рассказывал, что в прошлом году Петр К. взял микрокредит в размере 3 тысячи рублей в компании «Займыч», но вернуть вовремя не смог. Сумма долга выросла в несколько раз (до 13 тысяч рублей), его начали терроризировать коллекторы, новосибирец написал заявление в полицию. После публикации НГС дело возбудили по двум статьям — о клевете и о вымогательстве.

— Полиция не может установить виновное лицо. Но на него было прямо указано в моем заявлении, предоставлены подтверждающие документы, опрошены свидетели. Судебные приставы провели административное расследование и установили, кто со мной взаимодействовал, составили протокол и будут привлекать к административной ответственности, — рассказал Петр корреспонденту НГС.

По его словам, за время, пока шло расследование, сумма его долга выросла в два раза — до 26 тысяч рублей (скриншоты с требованиями есть в распоряжении редакции). Новосибирец заявил, что пожаловался на бездействие полицейских в суд и потребовал отменить постановление о приостановке расследования.

НГС также обратился с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее Петр рассказывал НГС, что отдавать 13 тысяч вместо 3 тысяч отказался, так как кредитор не вправе требовать с заемщика сумму, превышающую заем более чем в полтора раза (ФЗ «О микрофинансовых организациях»).

Также он говорил, что оскорбления и угрозы шли по телефону от некого Мухамеда из «Черного тюльпана». Родственникам и соседям приходили сообщения о том, что Петр якобы распространяет наркотики и подозревается в педофилии. Последней каплей стало обращение к соседям, написанное якобы самим Петром: в нем автор «признается», что брал деньги на операцию по смене пола, которая прошла неудачно.

Проблемы с коллекторами возникают у новосибирцев регулярно. Например, в 2021 году мы рассказывали о жительнице города, которую коллекторы терроризировали уже после того, как она закрыла кредит.

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