Сумма долга за время расследования выросла в два раза: полиция остановила дело о коллекторах из «Черного тюльпана»

— Полиция не может установить виновное лицо. Но на него было прямо указано в моем заявлении, предоставлены подтверждающие документы, опрошены свидетели. Судебные приставы провели административное расследование и установили, кто со мной взаимодействовал, составили протокол и будут привлекать к административной ответственности, — рассказал Петр корреспонденту НГС.



По его словам, за время, пока шло расследование, сумма его долга выросла в два раза — до 26 тысяч рублей (скриншоты с требованиями есть в распоряжении редакции). Новосибирец заявил, что пожаловался на бездействие полицейских в суд и потребовал отменить постановление о приостановке расследования.