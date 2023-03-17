Сумма долга за время расследования выросла в два раза: полиция остановила дело о коллекторах из «Черного тюльпана»

Полицейские приостановили расследование дела об агрессивных коллекторах, донимающих новосибирца. Это следует из постановления, которое силовики предоставили пострадавшему Петру К. (копия документа есть в распоряжении редакции).
Как следует из постановления, приостановка дела связана с тем, что не установлены подозреваемые и сейчас полиция будет заниматься их розыском. Все следственные действия, которые возможны при отсутствии подозреваемых, выполнили, объяснили в полиции.
Прежде НГС рассказывал, что в прошлом году Петр К. взял микрокредит в размере
— Полиция не может установить виновное лицо. Но на него было прямо указано в моем заявлении, предоставлены подтверждающие документы, опрошены свидетели. Судебные приставы провели административное расследование и установили, кто со мной взаимодействовал, составили протокол и будут привлекать к административной ответственности, — рассказал Петр корреспонденту НГС.
По его словам, за время, пока шло расследование, сумма его долга выросла в два раза — до
НГС также обратился с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее Петр рассказывал НГС, что отдавать 13 тысяч вместо 3 тысяч отказался, так как кредитор не вправе требовать с заемщика сумму, превышающую заем более чем в полтора раза (ФЗ «О микрофинансовых организациях»).
Также он говорил, что оскорбления и угрозы шли по телефону от некого Мухамеда из «Черного тюльпана». Родственникам и соседям приходили сообщения о том, что Петр якобы распространяет наркотики и подозревается в педофилии. Последней каплей стало обращение к соседям, написанное якобы самим Петром: в нем автор «признается», что брал деньги на операцию по смене пола, которая прошла неудачно.
Проблемы с коллекторами возникают у новосибирцев регулярно. Например, в 2021 году мы рассказывали о жительнице города, которую коллекторы терроризировали уже после того, как она закрыла кредит.