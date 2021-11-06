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Полиция начала проверку угроз коллекторов в адрес героини статьи НГС

Женщина выплатила долг, но её и её родственников не оставляют в покое

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После оплаты долга женщине начали угрожать коллекторы

После оплаты долга женщине начали угрожать коллекторы

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Полиция проверяет действия коллекторов, которые угрожали сибирячке

В Новосибирске полиция начала проверку по заявлению сибирячки, которой угрожают коллекторы — на днях она рассказала НГС свою историю.

— Сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в её адрес, а также в адрес членов ее семьи от неизвестных лиц, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как уточнили в полиции, дело будет контролировать руководство ГУ МВД России по Новосибирской обалсти. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, женщина взяла кредит 15000 в микрофинансовой организации. После того, как она выплатила весь долг ей начали звонить коллекторы. Угрожают даже её коллегам и матери, которая работает в школе.

Недавно НГС рассказывал о том, что сейчас с 29-летним новосибирцем Александром Фреюком, который в декабре прошлого года пропал с женой и двумя маленькими детьми из-за кредитов.

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коллекторыкредит
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