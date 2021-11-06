Полиция начала проверку угроз коллекторов в адрес героини статьи НГС

Полиция проверяет действия коллекторов, которые угрожали сибирячке
В Новосибирске полиция начала проверку по заявлению сибирячки, которой угрожают коллекторы — на днях она рассказала НГС свою историю.
— Сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в её адрес, а также в адрес членов ее семьи от неизвестных лиц, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как уточнили в полиции, дело будет контролировать руководство ГУ МВД России по Новосибирской обалсти. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, женщина взяла кредит 15000 в микрофинансовой организации. После того, как она выплатила весь долг ей начали звонить коллекторы. Угрожают даже её коллегам и матери, которая работает в школе.
Недавно НГС рассказывал о том, что сейчас с 29-летним новосибирцем Александром Фреюком, который в декабре прошлого года пропал с женой и двумя маленькими детьми из-за кредитов.