Полиция начала проверку угроз коллекторов в адрес героини статьи НГС

В Новосибирске полиция начала проверку по заявлению сибирячки, которой угрожают коллекторы — на днях она рассказала НГС свою историю.

— Сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в её адрес, а также в адрес членов ее семьи от неизвестных лиц, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.