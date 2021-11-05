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«Мразота»: коллекторы превратили жизнь матери-одиночки в ад и пригрозили взорвать школу (скриншоты и аудио разговора)

Женщина погасила долг, но коллекторы продолжают доводить до истерики всю семью, включая мать-учительницу и ее коллег

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Люди, выступающие от имени микрофинансовой организации, зачастую действуют за пределами морали и правового поля

Люди, выступающие от имени микрофинансовой организации, зачастую действуют за пределами морали и правового поля

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В Новосибирске коллекторы пригрозили взорвать школу № 207

Жительница Новосибирска Наталья С. взяла в микрофинансовой организации МКК «ДнД» 15 000 рублей, вносила регулярный платеж по 1902 рубля в течение семи недель, после чего доплатила оставшиеся 5000 (всего почти 19 000). Но через некоторое время ее почему-то стали атаковать коллекторы, требуя еще 23 000 рублей. Они превратили жизнь родных и близких Натальи в настоящий кошмар: матерились, оскорбляли, угрожали, поставили телефоны на автопрозвон. Угрозы поступали не только семье, но и коллегам ее матери, которая работает учительницей в школе № 207.

«Сунешься в "мусорку" — подорву школу твоей матери»


Наталья работает грумером и в одиночку воспитывает сына-инвалида. В июле потребовались 15 тысяч рублей на лечение, женщина решила обратиться в микрофинансовую организацию «Деньги на дом».

— Еженедельные платежи были по 1900 рублей, которые я регулярно вносила. В последних числах августа появились свободные деньги, я позвонила по телефону горячей линии и сообщила, что готова полностью рассчитаться. Оператор сказал, что в таком случае с моей карты спишется 5000 рублей, я подтвердила готовность. С моей карты автоматически списали эту пятерку, и я позабыла об этой истории. Однако уже через две недели начались звонки с требованием вернуть 23 000 с лишним. Я обратилась по телефону горячей линии, сотрудник признал ошибку, звонки прекратились. Однако спустя некоторое время моя жизнь начала превращаться в ад, — рассказывает Наталья.

Коллекторы дозвонились даже до врача, который лечит сына сибирячки

Коллекторы дозвонились даже до врача, который лечит сына сибирячки

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Коллекторы утверждают, что Наталья по-прежнему должна им 23 000. При этом угрозы поступают не только женщине, но и ее родителям. Пожилым людям звонят с интервалом в несколько минут. Это автопрозвон — один из распространенных, но запрещенных законодательством коллекторских методов.

— Моих коллег-учителей, да и директора школы № 207 поставили на автопрозвон с 23:00 1 ноября, шлют СМС с оскорблениями и угрозами. Звонят по всем городским школьным телефонам: завучам, в бухгалтерию, на вахту каждые десять минут. Я сегодня зашла в школу, на меня все так косо посмотрели, я от стыда чуть под землю не провалилась, хотя должником не являюсь, — переживает мать Натальи С. Именно по ее просьбе мы не указываем фамилию клиентки МФО: женщина переживает за свою работу.

Такие сообщения Наталья получает ежедневно

Такие сообщения Наталья получает ежедневно

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Наталья С. предоставила редакции несколько аудиозаписей разговоров с коллекторами. Они не отрицают, что действуют от имени МКК «Деньги на дом», матерятся, хамят и угрожают не только заемщице, но и ее родным.

Послушайте:

Корреспондент НГС перезвонил по номеру этого хамоватого мужчины. Тот был предельно вежлив, заявив, что комментировать ситуацию не будет и вообще угрожает только женщинам и детям, а журналистов побаивается. По телефону горячей линии МФО получить комментарий по этой ситуации не удалось: для общения с прессой предоставляют внутренний номер, трубку там никто не берет. НГС направил письменный запрос на электронную почту организации. Тем временем Наталье продолжают поступать звонки с угрозами.

— Они звонят и намекают, что у моего сына, отца и матери возникнут проблемы, отправляют СМС-сообщения с угрозами. Вчера мужчина, аудиозапись разговора с которым я вам отправила, сказал: «Если ты сунешься в "мусорку", я подорву школу твоей мамы». Я обратилась с заявлением в полицию, моя мама тоже. Знаю, что несколько учителей школы № 207 также обратились в полицию, — говорит Наталья.

Что такое «Деньги на дом»?


ООО «Деньги на дом» исключено из реестра микрофинансовых компаний еще 11 ноября 2014 года. Сейчас под этим брендом работает ООО МКК «ДнД», генеральным директором значится Владимир Афанасьев, единственный учредитель — Роман Жемчугов.

Большинство отзывов о МКК «ДнД» на сайте Сравнизаймы.ру носят негативный характер. Люди жалуются на круглосуточный автопрозвон, звонки непричастным людям, угрозы расправой и прочий инструментарий недобросовестных коллекторов образца 1990-х годов.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «ДнД» с 2020 года 17 раз привлекался в качестве ответчика в судах разных городов России. Большинство исков связаны с нарушением статьи 14.57 части 1 КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», несколько процессов — по нарушению статьи 17.7 КоАП «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

Что делать, если атакуют коллекторы


С момента вступления в силу 230-ФЗ (1 января 2017 года), который в народе называют антиколлекторским законом, на рынке взыскания просроченной задолженности стало больше порядка. По крайней мере, коллекторские агентства и банковские организации стали работать с долгами в правовом поле. Перегибы на местах и наплевательское отношение к закону демонстрируют в основном микрофинансовые организации, точнее их внутренние службы. Самым распространенным нарушением является автопрозвон должника и его окружения.

Избавиться от звонков можно, только обратившись к своему мобильному оператору и объяснив возникшую ситуацию. При этом звонки зачастую идут с номеров, которые официально не закреплены за МФО. Поэтому если писать жалобу в Банк России, то там, например, ответят, что данный номер поднадзорной организации не принадлежит.

— Жаловаться на незаконные действия МФО необходимо в управление Федеральной службы судебных приставов. Лучше это сделать через их сайт, заполнив соответствующую форму. По закону кредитор не имеет права звонить более 2 раз в сутки, более 4 раз в неделю и более 16 в месяц. Но это должны быть именно разговоры. Если должник не взял трубку или взял и сразу положил, то такие разговоры «в зачет не идут». Нельзя звонить в рабочие дни в период с 22:00 до 08:00, а в нерабочие, как сейчас, с 20:00 до 09:00. Звонки третьим лицам запрещены в принципе, если от них нет письменного согласия на взаимодействие, — говорит куратор проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Антон Канунников.

Заемщики микрокредитных компаний — в основном специфический контингент, который сам живет по принципам, далеким от закона. Поэтому, когда закон нарушается по отношению к ним, они на это никак не реагируют. Количество жалоб на МФО катастрофически низкое — всего 15 000 по всей стране за 1-е полугоде 2021 года (данные Банка России). А уровень просроченной задолженности высокий — 28% портфеля МФО находится на просрочке 90+, это значит — не внесено более 3 ежемесячных платежей.

— Если потребитель грамотный и готов отстаивать свои права, то поставить на место МФО можно и нужно. Вплоть до исключения из соответствующего реестра. Хотя на практике учредители регистрируют новое ООО и работают дальше. По тем же принципам. Лучший совет для людей: 10 раз подумайте, прежде чем идти в МФО за деньгами, — подытожил Антон Канунников.

За угрозы расправой агрессивного коллектора можно привлечь и к уголовной ответственности. В августе в Новосибирске дело по статье «Самоуправство» завели на неадекватного взыскателя, который полгода угрожал директору школы и учителям в городе Шелехове из-за чужого долга.

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МФОколлекторымикрофинансовые организации
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