«Мразота»: коллекторы превратили жизнь матери-одиночки в ад и пригрозили взорвать школу (скриншоты и аудио разговора)

В Новосибирске коллекторы пригрозили взорвать школу
Жительница Новосибирска Наталья С. взяла в микрофинансовой организации МКК «ДнД»
«Сунешься в "мусорку" — подорву школу твоей матери»
Наталья работает грумером и в одиночку воспитывает сына-инвалида. В июле потребовались 15 тысяч рублей на лечение, женщина решила обратиться в микрофинансовую организацию «Деньги на дом».
— Еженедельные платежи были по 1900 рублей, которые я регулярно вносила. В последних числах августа появились свободные деньги, я позвонила по телефону горячей линии и сообщила, что готова полностью рассчитаться. Оператор сказал, что в таком случае с моей карты спишется 5000 рублей, я подтвердила готовность. С моей карты автоматически списали эту пятерку, и я позабыла об этой истории. Однако уже через две недели начались звонки с требованием вернуть
Коллекторы утверждают, что Наталья по-прежнему должна им
— Моих коллег-учителей, да и директора школы
Наталья С. предоставила редакции несколько аудиозаписей разговоров с коллекторами. Они не отрицают, что действуют от имени МКК «Деньги на дом», матерятся, хамят и угрожают не только заемщице, но и ее родным.
Послушайте:
Корреспондент НГС перезвонил по номеру этого хамоватого мужчины. Тот был предельно вежлив, заявив, что комментировать ситуацию не будет и вообще угрожает только женщинам и детям, а журналистов побаивается. По телефону горячей линии МФО получить комментарий по этой ситуации не удалось: для общения с прессой предоставляют внутренний номер, трубку там никто не берет. НГС направил письменный запрос на электронную почту организации. Тем временем Наталье продолжают поступать звонки с угрозами.
— Они звонят и намекают, что у моего сына, отца и матери возникнут проблемы, отправляют СМС-сообщения с угрозами. Вчера мужчина, аудиозапись разговора с которым я вам отправила, сказал: «Если ты сунешься в "мусорку", я подорву школу твоей мамы». Я обратилась с заявлением в полицию, моя мама тоже. Знаю, что несколько учителей школы
Что такое «Деньги на дом»?
ООО «Деньги на дом» исключено из реестра микрофинансовых компаний еще 11 ноября 2014 года. Сейчас под этим брендом работает ООО МКК «ДнД», генеральным директором значится Владимир Афанасьев, единственный учредитель — Роман Жемчугов.
Большинство отзывов о МКК «ДнД» на сайте
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «ДнД» с 2020 года 17 раз привлекался в качестве ответчика в судах разных городов России. Большинство исков связаны с нарушением статьи 14.57 части 1 КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», несколько процессов — по нарушению статьи 17.7 КоАП «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».
Что делать, если атакуют коллекторы
С момента вступления в силу 230-ФЗ (1 января 2017 года), который в народе называют антиколлекторским законом, на рынке взыскания просроченной задолженности стало больше порядка. По крайней мере, коллекторские агентства и банковские организации стали работать с долгами в правовом поле. Перегибы на местах и наплевательское отношение к закону демонстрируют в основном микрофинансовые организации, точнее их внутренние службы. Самым распространенным нарушением является автопрозвон должника и его окружения.
Избавиться от звонков можно, только обратившись к своему мобильному оператору и объяснив возникшую ситуацию. При этом звонки зачастую идут с номеров, которые официально не закреплены за МФО. Поэтому если писать жалобу в Банк России, то там, например, ответят, что данный номер поднадзорной организации не принадлежит.
— Жаловаться на незаконные действия МФО необходимо в управление Федеральной службы судебных приставов. Лучше это сделать через их сайт, заполнив соответствующую форму. По закону кредитор не имеет права звонить более 2 раз в сутки, более 4 раз в неделю и более 16 в месяц. Но это должны быть именно разговоры. Если должник не взял трубку или взял и сразу положил, то такие разговоры «в зачет не идут». Нельзя звонить в рабочие дни в период с
Заемщики микрокредитных компаний — в основном специфический контингент, который сам живет по принципам, далеким от закона. Поэтому, когда закон нарушается по отношению к ним, они на это никак не реагируют. Количество жалоб на МФО катастрофически низкое — всего
— Если потребитель грамотный и готов отстаивать свои права, то поставить на место МФО можно и нужно. Вплоть до исключения из соответствующего реестра. Хотя на практике учредители регистрируют новое ООО и работают дальше. По тем же принципам. Лучший совет для людей: 10 раз подумайте, прежде чем идти в МФО за деньгами, — подытожил Антон Канунников.
За угрозы расправой агрессивного коллектора можно привлечь и к уголовной ответственности. В августе в Новосибирске дело по статье «Самоуправство» завели на неадекватного взыскателя, который полгода угрожал директору школы и учителям в городе Шелехове из-за чужого долга.