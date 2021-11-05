«Мразота»: коллекторы превратили жизнь матери-одиночки в ад и пригрозили взорвать школу (скриншоты и аудио разговора)

Корреспондент НГС перезвонил по номеру этого хамоватого мужчины. Тот был предельно вежлив, заявив, что комментировать ситуацию не будет и вообще угрожает только женщинам и детям, а журналистов побаивается. По телефону горячей линии МФО получить комментарий по этой ситуации не удалось: для общения с прессой предоставляют внутренний номер, трубку там никто не берет. НГС направил письменный запрос на электронную почту организации. Тем временем Наталье продолжают поступать звонки с угрозами.



— Они звонят и намекают, что у моего сына, отца и матери возникнут проблемы, отправляют СМС-сообщения с угрозами. Вчера мужчина, аудиозапись разговора с которым я вам отправила, сказал: «Если ты сунешься в "мусорку", я подорву школу твоей мамы». Я обратилась с заявлением в полицию, моя мама тоже. Знаю, что несколько учителей школы № 207 также обратились в полицию, — говорит Наталья.

