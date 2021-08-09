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Коллектор из Новосибирска попал под уголовное дело за угрозы директору школы и учителям из-за чужого долга

Его будут судить за самоуправство

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Уголовное дело уже передали в суд

Уголовное дело уже передали в суд

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Коллектор из Новосибирска угрожал учителям из-за чужого долга

В Иркутской области в суд передали дело против 30-летнего коллектора из Новосибирска. По версии следствия, он полгода угрожал директору школы и учителям в городе Шелехове из-за чужого долга.

— С августа 2020 г. по февраль 2021 г. обвиняемый, будучи работником микрофинансовой организации, звонил руководителю и другим сотрудникам одной из школ города Шелехова и, угрожая расправой, требовал погасить долг по кредиту третьего лица, — рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенных с угрозой применения насилия).

Уголовное дело будет рассматривать Шелеховский городской суд.

Ранее НГС рассказывал, что судебные приставы оштрафовали коллекторов, которые расклеивали в подъезде должницы листовки, порочащие ее честь и достоинство. С микрокредитной организации «Финмолл» взыскали штраф 20 тысяч рублей.

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коллекторысамоуправствосуд
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