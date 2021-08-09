Коллектор из Новосибирска попал под уголовное дело за угрозы директору школы и учителям из-за чужого долга

В Иркутской области в суд передали дело против 30-летнего коллектора из Новосибирска. По версии следствия, он полгода угрожал директору школы и учителям в городе Шелехове из-за чужого долга.

— С августа 2020 г. по февраль 2021 г. обвиняемый, будучи работником микрофинансовой организации, звонил руководителю и другим сотрудникам одной из школ города Шелехова и, угрожая расправой, требовал погасить долг по кредиту третьего лица, — рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.