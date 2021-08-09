Коллектор из Новосибирска попал под уголовное дело за угрозы директору школы и учителям из-за чужого долга

Коллектор из Новосибирска угрожал учителям из-за чужого долга
В Иркутской области в суд передали дело против
— С августа 2020 г. по февраль 2021 г. обвиняемый, будучи работником микрофинансовой организации, звонил руководителю и другим сотрудникам одной из школ города Шелехова и, угрожая расправой, требовал погасить долг по кредиту третьего лица, — рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.
Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенных с угрозой применения насилия).
Уголовное дело будет рассматривать Шелеховский городской суд.
Ранее НГС рассказывал, что судебные приставы оштрафовали коллекторов, которые расклеивали в подъезде должницы листовки, порочащие ее честь и достоинство. С микрокредитной организации «Финмолл» взыскали штраф 20 тысяч рублей.