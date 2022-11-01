«Свинота, жди новую жизнь»: как Мухамед из «Черного тюльпана» затравил новосибирца за микрокредит
Мужчине объявили психологическую войну с привлечением родственников и соседей
Житель Новосибирска Петр К. написал два заявления в полицию на микрокредитную организацию «Займыч». Компания пытается взыскать с мужчины сумму, в 4 раза превышающую долг. При этом новосибирцу регулярно приходят сообщения с угрозами, а родственникам и соседям — оскорбительные письма, подрывающие его репутацию.
Посчитали лишнее
В беседе с журналистом NGS.RU мужчина рассказал, что связался с МКК «Займыч» в 2022 году. Сначала он взял взаймы онлайн 2 тысячи рублей, вовремя расплатился. В июне оформил микрокредит на 3 тысячи рублей, но погасить его в срок не смог, потому что потерял работу.
Первое время просрочки представители компании звонили Петру днем и ночью, требуя погасить задолженность с учетом процентов: за короткое время долг вырос с 3 тысяч рублей до 13 тысяч. Соответствующая информация появилась в личном кабинете.
Новосибирец с требованиями не согласился, в разговорах оперировал знаниями российского законодательства. Согласно ФЗ «О микрофинансовых организациях», в случае просрочки и начисления процентов сумма долга не может вырасти более чем в 1,5 раза от первоначального кредита.
После этого ему начали поступать сообщения с угрозами.
«Соседи, отдайте мой долг»
Петру пишут с неизвестных номеров. Первым отметился некто «Мухамед» из агентства «Черный тюльпан». Он сообщил, что его организация «выкупила долг» и начинает работу «далеко не приятными методами».
— Ваши родственники, коллеги, соседи будут взяты в обработку по вашему долгу. Все номера телефонов будут поставлены на автодозвон. В соцсетях рассылка по всем друзьям далеко не приятной информации, — говорится в сообщении.
Затем новосибирцу пришло письмо (имеется в распоряжении редакции) о том, что в Москве на него якобы завели уголовное дело «за хищение денег организации»: ему прислали постановление о возбуждении дела. Новосибирец называет его подделкой: например, в документе использована печать «управления Министерства внутренних дел РФ», а в тексте нет информации, в каком именно столичном отделе МВД ведется расследование.
На следующем этапе неизвестные начали терроризировать родственников мужчины. Им сообщили, что по району якобы развесили листовки с предупреждениями о том, что он «проявляет нездоровый интерес к детям» и «подозревается в распространении наркосредств».
Наконец, действия коллекторов на себе ощутили жильцы в квартире по соседству. Им пришло письмо якобы от самого Петра, в котором он требует заплатить за него долг, иначе он «сожжет несколько машин, зальет все двери клеем» и
В письме говорится, что деньги мужчина брал на операцию по изменению пола, за которой последовало лечение в психиатрической больнице. При этом автор обильно использует нецензурную брань, дискредитирующую новосибирца.
Ответ Центробанка: идите в суд
Петр обратился с заявлениями в полицию (имеются в распоряжении редакции). Он отметил, что, по его мнению, его терроризируют представители МКК «Займыч» или связанного с ней коллекторского агентства.
— Организация практикует фактически «бандитские» способы воздействия на должников и занимается вымогательством. Прошу возбудить уголовное дело по
Параллельно новосибирец направил обращение в Центробанк РФ о возможных нарушениях в работе МКК «Займыч». Сотрудники Банка России запросили информацию о кредитном деле и получили ответ, что на конец сентября сумма долга составила 5878 рублей. Почему в личном кабинете сумма к оплате кредита в два раза больше, предприниматели не пояснили.
— В части доводов вашего обращения о требовании Общества уплаты
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО МКК «Займыч» (ранее МКК «Деньги») было образовано в 2019 году. Учредитель — Долгих Дмитрий Владимирович, директор — Долгих Юлия Викторовна. По итогам 2021 года в компании зафиксирована прибыль в 10 тысяч рублей.
Дмитрий Долгих также является гендиректором и участником микрокредитной организации «Сетап», участником ООО «Деньги» и ООО «ЮКВ», осуществляющих деятельность в области права. Гендиректором ООО «Деньги» и ООО «ЮКВ» является Юлия Долгих.
При этом эксперты пояснили, что 22 сентября 2022 года у МКК «Займыч» отозвали лицензию микрофинансовой организации и организацию исключили из государственного реестра. Новосибирцу посоветовали решать разногласия с компанией через суд.
— Это какой-то беспредел. Это какие-то совсем отмороженные ребята. В настоящее время в ФССП ведется административное разбирательство, но пока этим коллекторам грозит только штраф. Ребята не останавливаются и продолжают пользоваться такими ужасными методами, — отметил Петр в беседе с журналистом NGS.RU.
Редакция попыталась связаться с представителями компании «Займыч». По многоканальному телефону ответила оператор: девушка выслушала просьбу прокомментировать ситуацию, обещала передать информацию руководству, записала номер для обратной связи. На момент публикации статьи звонок так не поступил.
В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В прошлом году мы рассказывали о жительнице Новосибирска, которую коллекторы терроризировали после выплаты долга.