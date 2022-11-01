«Свинота, жди новую жизнь»: как Мухамед из «Черного тюльпана» затравил новосибирца за микрокредит

Новосибирец с требованиями не согласился, в разговорах оперировал знаниями российского законодательства. Согласно ФЗ «О микрофинансовых организациях», в случае просрочки и начисления процентов сумма долга не может вырасти более чем в 1,5 раза от первоначального кредита.



После этого ему начали поступать сообщения с угрозами.



«Соседи, отдайте мой долг»

Петру пишут с неизвестных номеров. Первым отметился некто «Мухамед» из агентства «Черный тюльпан». Он сообщил, что его организация «выкупила долг» и начинает работу «далеко не приятными методами».

