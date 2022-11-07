Террор коллекторов: полицейские возбудили дело о вымогательстве и клевете после публикации на НГС

В Новосибирске сотрудники «Октябрьского» отдела полиции возбудили уголовные дела о клевете и вымогательстве после жалоб жителя Новосибирска на действия коллекторов. Петр К. ранее рассказал о ситуации редакции НГС.



Весной — летом 2022 года новосибирец взял два займа в микрокредитной организации «Займыч». Первый кредит в 3 тысячи рублей отдал в срок. С возвратом второй аналогичной суммы у Петра возникли проблемы: мужчина потерял работу и вовремя расплатиться не смог.

