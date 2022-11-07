Террор коллекторов: полицейские возбудили дело о вымогательстве и клевете после публикации на НГС
Коллекторы выставляли новосибирца мошенником и наркодилером
В Новосибирске сотрудники «Октябрьского» отдела полиции возбудили уголовные дела о клевете и вымогательстве после жалоб жителя Новосибирска на действия коллекторов. Петр К. ранее рассказал о ситуации редакции НГС.
Весной — летом 2022 года новосибирец взял два займа в микрокредитной организации «Займыч». Первый кредит в 3 тысячи рублей отдал в срок. С возвратом второй аналогичной суммы у Петра возникли проблемы: мужчина потерял работу и вовремя расплатиться не смог.
Представители компании начали настойчиво ему названивать, диалоги быстро переросли в словесные перепалки с оскорблениями в сторону новосибирца. С учетом процентов с мужчины потребовали более 13 тысяч рублей. Его аргументы со ссылкой на российские законы о том, что микрокредитная организация вправе требовать с него сумму, превышающую заем только в 1,5 раза, оппоненты игнорировали.
Следом в адрес Петра начали поступать сообщения с угрозами: неизвестные представлялись коллекторами, рассылали его родственникам и соседям оскорбительные фото. Иллюстрации представляли новосибирца педофилом, мошенником и наркодилером. Мужчина написал два заявления в полицию.
5 ноября после публикации на НГС правоохранители возбудили уголовное дело о клевете и вымогательстве.
— Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного
Копия постановления была направлена прокурору Октябрьского района. В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили возбуждение двух уголовных дел.
Летом мы рассказывали, как коллекторы требовали с молодого новосибирца деньги, которые он не занимал.