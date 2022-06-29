«Не будет дома — спилим дверь и сами заберем»: коллекторы угрожали парню из-за долга, которого у него никогда не было

— В тот же день сразу же пошел писать заявление в полицию, кредитная история была безнадежно испорчена, а угрозы уже казались более реальными, всякие истории мелькали в СМИ про деятельность коллекторов, — вспоминает Денис. — После этого мы с женой даже подключили охрану на квартиру.

Встревоженный молодой человек стал звонить в эти МФО, но они не стали с ним общаться, так как займы были привязаны к чужим контактным данным: телефону и электронной почте.

Денис обратил внимание, что в сообщениях ему угрожали приехать по адресам проживания и работы, которые были актуальны около пяти лет назад. Тогда он понял, что, скорее всего, его паспортные данные «утекли» со старого места работы.