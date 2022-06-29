«Не будет дома — спилим дверь и сами заберем»: коллекторы угрожали парню из-за долга, которого у него никогда не было

Жителю Екатеринбурга удалось выиграть суды с тремя микрофинансовыми организациями (МФО), в которых были оформлены займы на его имя. При этом сам молодой человек к услугам МФО не прибегал. Как такое могло произойти и как правильно вести себя в этой ситуации, мы разобрались с героем истории и с юристом.
Для Дениса (имя изменено) всё началось с сообщений в соцсетях с требованиями вернуть непонятные для него долги. Причем обращения были сразу с угрозами и в грубой форме.
— Как сейчас помню момент: сижу, разговариваю с клиентом по рабочему телефону, а на сотовый приходят непонятные сообщения во «ВКонтакте» с какими-то требованиями, — рассказывает Денис. — Помню, первая мысль была, что это какой-то очередной развод. Но на следующий день мне написали со второго аккаунта.
После второго сообщения Денис запросил через Госуслуги выписку из кредитной истории и узнал, что на него оформлено четыре микрозайма в разных МФО от 4000 до 9000 рублей. Один из займов был выплачен почти сразу, после чего в этой же компании был взят новый заём уже вдвое больше. К моменту, как всё вскрылось, сумма долга с учетом процентов и штрафов за просрочки перевалила за 100 тысяч рублей.
— В тот же день сразу же пошел писать заявление в полицию, кредитная история была безнадежно испорчена, а угрозы уже казались более реальными, всякие истории мелькали в СМИ про деятельность коллекторов, — вспоминает Денис. — После этого мы с женой даже подключили охрану на квартиру.
Встревоженный молодой человек стал звонить в эти МФО, но они не стали с ним общаться, так как займы были привязаны к чужим контактным данным: телефону и электронной почте.
Денис обратил внимание, что в сообщениях ему угрожали приехать по адресам проживания и работы, которые были актуальны около пяти лет назад. Тогда он понял, что, скорее всего, его паспортные данные «утекли» со старого места работы.
— Оперуполномоченный звонил мне на сотовый и говорил, что он не может запрашивать данные по кредитным договорам у МФО, так как это нарушает мои конституционные права, и я должен запрашивать их сам. После этого разговора было понятно, что на полицию в этом вопросе можно было особо не рассчитывать.
Тогда Денис нанял юриста и обратился с жалобой в органы, контролирующие деятельность МФО. Центробанк прислал развернутый ответ с номерами всех кредитных договоров. Оттуда же сообщили, что во всех документах фигурируют один и тот же номер телефона и несколько ящиков электронной почты со схожими адресами с вариациями фамилии Дениса и его года рождения. Также в ЦБ рассказали, что все деньги поступали на один и тот же номер карты Сбербанка.
— Я проверил номер телефона, который был указан в договорах, в приложении Getcontact (оно позволяет посмотреть, как номер записан в контактах у разных людей. — Прим. ред.): оно показало очень много тегов, связанных с работой в бутиках в торговых центрах, — говорит Денис.
В кредитных договора также были указаны дополнительные контактны — сотовый телефон несовершеннолетнего и рабочий екатеринбургский телефон, который, согласно Google.Картам, относится к бутику детской одежды Acoola в ТРЦ «Карнавал», что опять же совпадет с некоторыми записями из Getcontact.
— С юристом составили исковые заявления на каждую из МФО о признании договоров недействительными. Суды длились почти год и в итоге закончились хорошо, встали на мою сторону, — рассказал Денис. — По каждому делу было вынесено решение о признании договора недействительным и удалении из кредитной истории этих займов.
Главным аргументом для судов стало то, что номер телефона принадлежит не истцу, и карта, на которую поступали денежные средства, тоже. Суд истребовал информацию о владельце карты в Сбербанке, и ее владелицей оказалась та самая Татьяна Викторовна, чьи полные ФИО безошибочно выдало приложение Getcontact.
Сейчас Денис вместе с адвокатом прорабатывает стратегию и подачу исков к бывшим работодателям, которые так обошлись с персональными данными.
Мнение юриста
Мы попросили юриста правовой компании «Довод» Александра Андреева рассказать, можно ли уберечься от таких ситуаций и что делать, если они все-таки произошли.
По его словам, от распространения персональных данных, к сожалению, никто не застрахован и повлиять на уменьшение числа утечек мы не можем. Однако есть базовые правила, соблюдая которые можно минимизировать риски:
- внимательно относиться к письмам и сайтам, которые требуют ввода данных пользователей;
- стараться не пользоваться публичными сетями Wi-Fi (теми, которые не запрашивают пароли);
- обязательно читать пользовательские соглашения, которые собираетесь подписывать;
- не давать делать копии всех страниц вашего паспорта;
- обновлять программное обеспечение на устройствах.
По мнению Александр Андреева, есть несколько составляющих описанного дела, по которым можно и нужно судиться.
Во-первых, нарушением закона является выдача займа без идентификации личности должника. Кредитор, если выдает заём онлайн, должен запросить как минимум селфи человека с открытым паспортом. В случае с Денисом, очевидно, этого сделано не было.
Во-вторых, к ответственности можно привлечь за угрозы в сообщениях в соцсетях и за распространение клеветы о вас. Обязательно делайте скриншоты переписок и отправляйтесь с ними в полицию.
В-третьих, конечно, необходимо оспаривать в суде сам договор займа и признавать его незаключенным. Александр Андреев признает, что такой судебной практики мало, но все-таки она есть. Случай Дениса это подтверждает.
В-четвертых, если вы смогли установить личность мошенника, взявшего заём на ваше имя, обязательно передайте все свои данные в правоохранительные органы.
Случаи оформления микрозаймов и кредитов по «слитым» или украденным данным, к сожалению, не редкость. Мы рассказывали историю девушки, на которую оформили заём, взломав ее аккаунт на Госуслугах, а журналисты портала NGS.RU проводили целое расследование о подобных случаях.