Как на людей без их ведома оформляют микрозаймы и кто за этим стоит — расследование НГС привело в офшоры к «королям госзаказов»

«Короли госзаказов» Крапивин, Ушерович и Маркелов

Изучив все эти связи, мы видим, что многие из конечных владельцев «Центра Финансовой Поддержки» тесно связаны с тремя очень серьезными бизнесменами: Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым из «Группы компаний 1520» — крупного холдинга, занимающегося проектированием и строительством железных дорог. Однако сама эта троица не числится ни в каких микрофинансовых структурах. У них широко известен другой источник дохода — жирные госзаказы.



По мнению Forbes, Крапивин, Ушерович и Маркелов победили в рейтинге «Короли госзаказов — 2018». Их группа компаний получила господряды от РЖД на сумму в 218,2 миллиарда рублей. Даже Аркадий Ротенберг, по данным издания, получил тогда от «Газпрома» господряды на сумму всего в 88,1 миллиарда рублей.



Валерий Маркелов — бывший совладелец ООО «Группа компаний 1520», с конца 2021 года он единоличный владелец ООО «Силва» и ООО «ПКП "Мобойл"» (поставщик топлива). Борис Ушерович имеет более 28% «Группы компаний 1520». У Крапивина в «ГК 1520» — пост гендиректора и доля почти в 72%.



Алексей Крапивин — сын умершего в 2015 году Андрея Крапивина, долго остававшегося в тени крупного бизнесмена, советника и личного друга экс-главы РЖД Владимира Якунина. АО «Бамстроймеханизация» Крапивина-старшего до 2017 года являлось одним из крупнейших подрядчиков РЖД на реконструкции БАМа и Транссиба. Также Крапивин-старший был совладельцем «Интерпрогрессбанка» (28,67%), который выделял кредиты подрядчикам РЖД. После смерти в Швейцарии Андрея Крапивина его бизнес перешел к сыну Алексею. В тот же год «Коммерсантъ» называл Крапивина-младшего новым игроком на рынке московской недвижимости, который действует через кипрскую фирму Horizon Properties Ltd.



«Группа компаний 1520» Алексея Крапивина могла иметь отношение и к скандальной стройке в Сочи курортного ЖК «Сан-Сити». Этот ЖК стал известен после аварии автомобиля, который вез в аэропорт телеведущую Ксению Собчак. Собчак возвращалась домой с корпоратива, посвященного старту продаж квартир в «Сан-Сити».



Империя Крапивиных пошатнулась в 2018 году, когда ФСБ был задержан Валерий Маркелов. Деловой партнер Крапивина и Ушеровича стал фигурантом громкого дела экс-полковника полиции Захарченко — у него и его родственников нашли наличными 8,5 миллиарда рублей, 2 миллиона евро и более 120 миллионов долларов США. Маркелова обвиняли в даче взятки в размере 2 миллиардов рублей.



Между тем, Republic* со ссылкой на банкира Горбунцова связывал Ушеровича «с членами солнцевской и липецкой ОПГ», якобы он был ответственным за решение «нестандартных ситуаций».



Осенью 2018 года стало известно, что Борис Ушерович покинул Россию после того, как его заподозрили в денежных махинациях по делу полковника Захарченко. Сообщалось, что опальный бизнесмен Ушерович вынужден жить на яхте в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией. В марте 2019 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. После этого бизнесмен попросил политическое убежище у британских властей, пишет издание «Росбалт».



К третьему учредителю «Группы компаний 1520» Крапивину у следствия официально озвученных претензий пока нет. Но СМИ сообщали, что Крапивин-младший тоже скрывается, но якобы в России, так как не смог выехать за границу.



Как уточняет РБК, в 2020 году начались переговоры о вхождении активов ключевого подрядчика РЖД «Группы компаний 1520» в совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга.



Что говорят в полиции

Пока все эти миллиардеры зарабатывают свои состояния, обычная сибирячка безуспешно пытается добиться справедливости и избавиться от долгов по микрозайму, который она не брала.



В полиции Дзержинского района Новосибирска, заметила предпринимательница Елена Гавровская, у нее сначала не хотели принимать заявление, поясняя, что финансово она не пострадала, мол, поэтому прокуратура всё равно завернет это дело. Предпринимательница оставила на сайте МВД жалобу, после чего в районном отделении к ее заявлению отнеслись уже иначе.



Женщина рассказывает, что вместе с дежурным полицейским, который принимал заявление, они пытались поговорить с представителем «VIVA Деньги». Конструктивной беседы не вышло.



— Мы позвонили на горячую линию «VIVA Деньги» и попытались выяснить, куда были перечислены эти деньги. Я спросила: «Если я ваш клиент, скажите… В чём проблема сообщить, на какую кредитку деньги перечислены?» Но они отказались отвечать и предложили написать письменный запрос почтой России на их московский адрес. Дежурный полицейский сам всё услышал: что отказывались говорить, в каком тоне разговаривали, что общались на понтах… Девочка там [на горячей линии] меня спрашивала: «Ты кто такая?» Я даже немного оторопела, — заметила Гавровская.



В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление Елены Гавровской зарегистрировано и в настоящее время «проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».



В 2021 году около 15 новосибирцев обратились в полицию с аналогичными заявлениями — из-за оформления микрокредитов без их ведома, уточнили в полиции.

Ответ Банка России