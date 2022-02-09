Как на людей без их ведома оформляют микрозаймы и кто за этим стоит — расследование НГС привело в офшоры к «королям госзаказов»

Новосибирская предпринимательница случайно узнала, что у нее есть микрокредит, который она не оформляла. Кто-то от ее имени взял 5000 рублей под 358% годовых в микрофинансовой компании «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался в истории со странным кредитом от «VIVA Деньги» и неожиданно вышел в расследовании на кипрские офшоры, «королей госзаказов», друзей экс-главы РЖД Владимира Якунина и фигурантов «дела полковника Захарченко», сбежавших за границу.
Странный звонок и кредит
Эта история случилась в Новосибирске: на предпринимательницу Елену Гавровскую оформили без ее ведома микрокредит. Подобное происходит и в других городах России. Аналогичные истории описали наши коллеги с 74.RU: одну опубликовали в конце 2019 года, когда на челябинца также оформили микрозаем без его ведома, а вторая история появилась на днях. В ней уже пострадала работница одного из челябинских банков. Женщина утверждает, что она такая не одна.
История Елены Гавровской началась со странного звонка с незнакомого номера в начале декабря 2021 года. Как рассказывает сама женщина, мужчина в трубке объяснил, что он из «VIVA Деньги» и сообщил: у Гавровской есть просроченная задолженность в их микрофинансовой организации.
— Я очень удивилась, потому что вообще первый раз слышала про «VIVA Деньги», и решила, что это какой-то очередной развод и попытка вытащить из меня персональные данные. Но он разговаривал со мной достаточно убедительно, поэтому я решила проверить свою кредитную историю. Он сказал мне, что кредит, очевидно, взяла не я, поэтому надо направить на имя их директора письмо со всеми своими персональными данными, образцом подписи и просьбой аннулировать договор, — вспоминает беседу Елена.
Женщина решила всё же проверить свою кредитную историю через профиль на «Госуслугах» и выяснила, что на нее 15 октября 2021 года действительно оформлен кредит на сумму 5000 рублей под 358% годовых со сроком погашения 13 апреля 2022 года. Получается, что за весь срок женщина должна была выплатить микрофинансовой организации только процентов почти на
В разговоре с корреспондентом НГС Елена Гавровская смеется, мол, зачем мне кредит на 5000 рублей под 1% в день, когда у меня есть кредитная карточка на
В своих разбирательствах она добралась до Центробанка, где «VIVA Деньги», как выяснилось, официально учтена. Женщина также выяснила, как легко подается заявка на кредит в «VIVA Деньги»: всё можно оформить через сайт, указав паспортные данные и номер телефона. В ее случае был оставлен какой-то чужой телефонный номер.
Корреспондент НГС позвонил по указанному якобы от имени Елены Гавровской телефону: по номеру ответил некий Сергей из Бурятии:
— Чо за фигня? Я не знаю. Может, кто-то купил с таким же номером, как у меня, симку. Можно такой же номер сделать. Как? Я не знаю… Но можно, — уклончиво ответил журналисту Сергей.
Корреспондент НГС дозвонился по одному из телефонов «VIVA Деньги» и поговорил с сотрудником, который представился Игорем Струковым. Что-либо объяснять Струков журналисту не стал, а предложил направить бумажное письмо на юридический адрес компании в Москве. За время подготовки расследования, которое длилось больше отведенного по закону для ответа недельного срока, на запрос никто не ответил.
В конце января 2022 года Елена Гавровская получила бумажное письмо из компании ЦФП. В нем сообщалось, что по заявлению женщины «проводятся внутренние проверки».
Обманутые через «VIVA Деньги»
На главной странице сайта «VIVA Деньги »— крупно надпись: «Первый заем — бесплатно». Но ставка 0% действует лишь для новых клиентов, исключительно в течение семи дней и с личным оформлением через офис обслуживания. С собой, естественно, нужно иметь паспорт. В Новосибирске, кстати, офиса у компании нет, хотя, по информации с того же сайта, «VIVA Деньги» присутствует в 141 городе России.
Для всех остальных справа на главной странице размещен калькулятор: например, если взять 5000 рублей на полгода, как это случилось в истории Гавровской, то ежемесячно, говорит калькулятор, придется платить по 1901 рублю. Правда, ниже мелким шрифтом добавлено: «Данные, указанные в калькуляторе, носят информационный (ориентировочный) характер».
Оформляя кредит через сайт, придется заполнить анкету, ввести паспортные данные, номер телефона и согласиться с небольшим предупреждением из нескольких пунктов. Среди них есть интересное ограничение на выдачу займа: владельцы микрофинансовой компании просят сразу сообщить им, что оформляющий кредит не является иностранным публичным должностным лицом, лицом международных организаций, а также федеральным чиновником, сотрудником Центробанка России и государственных корпораций.
Почти в центре главной страницы сайта «VIVA Деньги» бежит счетчик количества оформленных за день заявок. Когда на сайт заходил корреспондент НГС, цифра была внушительной: более 8000 человек. Правда, если понаблюдать за счетчиком, можно понять, что цифра увеличивается на одного человека примерно каждые 8–9 секунд.
Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они схожи: человек неожиданно узнаёт, что на него оформлен микрокредит. Суммы упоминаются разные: от 3000 до
— Сегодня узнал, что 15 апреля 2021 года я, оказывается, взял микрозаём в ООО МФК «ЦФП» (юрлицо, работающее под брендом «VIVA Деньги». — Прим. ред.) на сумму
— Кто-то взял на мое имя деньги. VIVA вообще не проверяет клиентов. Раздает всем направо и налево. Сегодня ходил, отменял судебный приказ и ознакомился с материалами дела. Кроме
— Народ, до сих пор веду борьбу с данным МФК касательно взятого на мое имя кредита, они игнорируют обращения по электронной почте, также игнорируют обращения через почту РФ, звонить им на горячую линию вообще бесполезно, то есть, иными словами, никто из этой конторы не выходит на связь в принципе. Вы должны закрыть свой бизнес, если не умеете и не можете его вести грамотно, — негодует автор поста Net_ 21 июля.
Некоторые с кредитами, оформленными через «VIVA Деньги», всё же добились справедливости в судах. Правда, серьезного наказания организации не выносили: считается, что в данных делах нарушены права потребителя. Одно из судебных разбирательств, которые изучила Гавровская, прошло в августе 2020 года в Преображенском районном суде Москвы. Пострадавший, на которого был оформлен микрозаем, добился аннулирования договора и отсудил у микрофинансовой организации 1500 рублей за моральный вред. Также суд обязал ответчика ООО МФК «ЦФП» оплатить и судебные издержки в размере 900 рублей.
В целом ситуацию на рынке микрофинансовых компаний представила осенью 2021 года в своем исследовании инвестиционная компания «Иволга Капитал». По данным экспертов, за девять месяцев 2021 года количество жалоб на микрофинансовые организации в Банк России увеличилось на 37,3% (до
Кто является конечными владельцами «VIVA Деньги»
Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП). Микрозаймы приносят ЦФП серьезный доход: чистая прибыль в 2020 году выросла более чем в 2 раза и составила 500,28 миллиона рублей, говорится в годовом отчете.
Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.
В 2004 году Мирончик окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Эта указано на сайте «ТКБ Банка», где бизнесмен числится в составе совета директоров. Через счет именно в этом банке выводились деньги, которые якобы взяла взаймы сибирячка Елена Гавровская (следует из ответа Центробанка нашей героине).
Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве. В частности, он является совладельцем и гендиректором офисного комплекса «Бахрушин Хаус» в центре Москвы и торгцентра «Солнечный II» в подмосковном Раменском. Этот бизнес связывают со скандально известным предпринимателем Алексеем Крапивиным. О нем мы расскажем чуть позже.
Объединяет бизнесменов еще и АО «Юрьев-Подольская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"», которая принадлежит Алексею Крапивину, а возглавляет совет директоров Роман Мирончик.
Кроме Мирончика значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).
У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство "Сима"» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где разводят крупный рогатый скот и производят сырое молоко. Еще 20% этого хозяйства принадлежат Дмитрию Майстренко: к VIVA Деньги он не имеет отношения, но связан по другому бизнесу все с тем же Алексеем Крапивиным.
Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачёв. СМИ называют его деловым партнером одиозных бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным и о которых мы тоже расскажем отдельно.
Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт». Финансовый директор МФК «ЦФП» Олеся Пацко в 2021 году стала гендиректором, а чуть позже — соучредителем «Финпоинта». У Романа Мирончика здесь доля 29%, а счета ООО МКК «Финпоинт» находятся всё в том же «ТКБ Банке», уточняет «Контур.Фокус».
Вместе с остальными в «Финпоинт» входит и Алексей Мурзин. Он является еще и гендиректором бюро кредитной информации со словом «вива» в названии: «Вива Коллект», которым владеет главный герой нашего расследования — офшор Guinford Management Ltd.
«Короли госзаказов» Крапивин, Ушерович и Маркелов
Изучив все эти связи, мы видим, что многие из конечных владельцев «Центра Финансовой Поддержки» тесно связаны с тремя очень серьезными бизнесменами: Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым из «Группы компаний 1520» — крупного холдинга, занимающегося проектированием и строительством железных дорог. Однако сама эта троица не числится ни в каких микрофинансовых структурах. У них широко известен другой источник дохода — жирные госзаказы.
По мнению Forbes, Крапивин, Ушерович и Маркелов победили в рейтинге «Короли госзаказов — 2018». Их группа компаний получила господряды от РЖД на сумму в 218,2 миллиарда рублей. Даже Аркадий Ротенберг, по данным издания, получил тогда от «Газпрома» господряды на сумму всего в 88,1 миллиарда рублей.
Валерий Маркелов — бывший совладелец ООО «Группа компаний 1520», с конца 2021 года он единоличный владелец ООО «Силва» и ООО «ПКП "Мобойл"» (поставщик топлива). Борис Ушерович имеет более 28% «Группы компаний 1520». У Крапивина в «ГК 1520» — пост гендиректора и доля почти в 72%.
Алексей Крапивин — сын умершего в 2015 году Андрея Крапивина, долго остававшегося в тени крупного бизнесмена, советника и личного друга экс-главы РЖД Владимира Якунина. АО «Бамстроймеханизация» Крапивина-старшего до 2017 года являлось одним из крупнейших подрядчиков РЖД на реконструкции БАМа и Транссиба. Также Крапивин-старший был совладельцем «Интерпрогрессбанка» (28,67%), который выделял кредиты подрядчикам РЖД. После смерти в Швейцарии Андрея Крапивина его бизнес перешел к сыну Алексею. В тот же год «Коммерсантъ» называл Крапивина-младшего новым игроком на рынке московской недвижимости, который действует через кипрскую фирму Horizon Properties Ltd.
«Группа компаний 1520» Алексея Крапивина могла иметь отношение и к скандальной стройке в Сочи курортного ЖК «Сан-Сити». Этот ЖК стал известен после аварии автомобиля, который вез в аэропорт телеведущую Ксению Собчак. Собчак возвращалась домой с корпоратива, посвященного старту продаж квартир в «Сан-Сити».
Империя Крапивиных пошатнулась в 2018 году, когда ФСБ был задержан Валерий Маркелов. Деловой партнер Крапивина и Ушеровича стал фигурантом громкого дела экс-полковника полиции Захарченко — у него и его родственников нашли наличными 8,5 миллиарда рублей, 2 миллиона евро и более 120 миллионов долларов США. Маркелова обвиняли в даче взятки в размере 2 миллиардов рублей.
Между тем, Republic* со ссылкой на банкира Горбунцова связывал Ушеровича «с членами солнцевской и липецкой ОПГ», якобы он был ответственным за решение «нестандартных ситуаций».
Осенью 2018 года стало известно, что Борис Ушерович покинул Россию после того, как его заподозрили в денежных махинациях по делу полковника Захарченко. Сообщалось, что опальный бизнесмен Ушерович вынужден жить на яхте в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией. В марте 2019 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. После этого бизнесмен попросил политическое убежище у британских властей, пишет издание «Росбалт».
К третьему учредителю «Группы компаний 1520» Крапивину у следствия официально озвученных претензий пока нет. Но СМИ сообщали, что Крапивин-младший тоже скрывается, но якобы в России, так как не смог выехать за границу.
Как уточняет РБК, в 2020 году начались переговоры о вхождении активов ключевого подрядчика РЖД «Группы компаний 1520» в совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга.
Что говорят в полиции
Пока все эти миллиардеры зарабатывают свои состояния, обычная сибирячка безуспешно пытается добиться справедливости и избавиться от долгов по микрозайму, который она не брала.
В полиции Дзержинского района Новосибирска, заметила предпринимательница Елена Гавровская, у нее сначала не хотели принимать заявление, поясняя, что финансово она не пострадала, мол, поэтому прокуратура всё равно завернет это дело. Предпринимательница оставила на сайте МВД жалобу, после чего в районном отделении к ее заявлению отнеслись уже иначе.
Женщина рассказывает, что вместе с дежурным полицейским, который принимал заявление, они пытались поговорить с представителем «VIVA Деньги». Конструктивной беседы не вышло.
— Мы позвонили на горячую линию «VIVA Деньги» и попытались выяснить, куда были перечислены эти деньги. Я спросила: «Если я ваш клиент, скажите… В чём проблема сообщить, на какую кредитку деньги перечислены?» Но они отказались отвечать и предложили написать письменный запрос почтой России на их московский адрес. Дежурный полицейский сам всё услышал: что отказывались говорить, в каком тоне разговаривали, что общались на понтах… Девочка там [на горячей линии] меня спрашивала: «Ты кто такая?» Я даже немного оторопела, — заметила Гавровская.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление Елены Гавровской зарегистрировано и в настоящее время «проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
В 2021 году около 15 новосибирцев обратились в полицию с аналогичными заявлениями — из-за оформления микрокредитов без их ведома, уточнили в полиции.
Ответ Банка России
В конце 2021 года пострадавшая Гавровская получила официальный ответ на свое обращение в Центральный банк Российской Федерации. В документе сообщалось, что Банк России не обнаружил фактов нарушений в деятельности ООО МФК «ЦФП», деньги были выданы через сайт vivadengi.ru на банковскую карту через ПАО «ТКБ Банк», а договор подписан с помощью аналога собственноручной подписи 15 октября 2021 путем ввода одноразового кода. Женщине также объяснили, что следует делать в таких ситуациях.
— Первое — это необходимо заявить в полицию и получить талон (КУСП. — Прим. ред.) регистрации заявления. Следующий этап: направить заказное письмо в эту микрофинансовую организацию с копией этого талона. В письме следует сообщить, что «кредит я не оформлял, а деньги по нему не получал». И попросить аннулировать договор, удалить персональные данные и исправить кредитную историю. Третий этап — суд. И надо еще написать обращение в Банк России через интернет-приемную, — перечисляет Гавровская.
В Банке России уточнили, что переслали обращение сибирячки в ГУ МВД России по НСО и в Роскомнадзор, который отвечает за защиту прав субъектов персональных данных.
— Банк России не проводит оценку доказательств предоставления в финансовую организацию соответствующих документов на предмет их фальсификации и проведения соответствующих экспертиз, — пояснили в ответе ЦБ.
В Сибирском главном управлении Банка России в ответе на журналистский запрос сообщили, что небольшой кредит может быть оформлен и через сайт, это законно.
— Если вам звонят от имени любой финансовой организации, будь то банк, МФО, страховая компания, и сообщают о попытках оформить кредит, взломать личный кабинет, вывести деньги, необходимо повесить трубку, позвонить по официальным контактам этой организации и сообщить о данном звонке, — напомнили в пресс-службе банка.
В апреле 2021 года наши коллеги из E1 рассказали, зачем олигархам из списка Forbes нужны бани, пекарни и парикмахерские.
* Минюст РФ включил Republic в реестр СМИ-иноагентов.