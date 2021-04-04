Зачем олигархам из списка Forbes нужны бани, пекарни и парикмахерские

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев связывает такой интерес миллионеров с инвестициями на перспективу.



— Есть такой закон природы: большая рыба съедает рыбу поменьше. Инвестирование в мелкие и потенциально выгодные компании были актуальны всегда, они есть и в сфере АПК, и в сфере услуг. Те же парикмахерские были интересны всегда, и не только для крупных агрокомпаний, но и для финансовых и промышленных компаний, — считает эксперт. — Изменения в потребительских предпочтениях быстро меняются, и только крупные холдинги с широкими финансовыми возможностями способны обеспечить необходимую трансформацию.



Другой эксперт — экономист Константин Селянин — объясняет мелкие активы олигархов их интересами, хобби или же увлечениями родственников.



— У любого, даже крупного бизнесмена бывают какие-то хобби. Допустим, сам бизнесмен или члены его семьи увлекаются выпечкой — так в активах появляется пекарня, которая может приносить не прибыль, а просто удовольствие. Если по факту делом занимается жена, у которой часто нет никаких доходов официальных, активов больших, она не сможет получить, например, кредит на выгодных условиях. А когда такой бизнес записан на мужа, появляется больше возможностей, — считает Константин Селянин.

