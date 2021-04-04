Зачем олигархам из списка Forbes нужны бани, пекарни и парикмахерские

Имена российских олигархов крепко связаны с их компаниями, которые приносят огромный капитал. Мы знаем нефтяных магнатов и «королей госзаказов» по их корпорациям, но что, если копнуть глубже? Этим и занялись наши коллеги из E1.RU. Оказывается, что за плечами миллионеров остаются десятки мелких фирм, которые никогда не были на слуху. Часто их деятельность очень неожиданная.
Например, в активах «медного короля» — владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина — можно отыскать маленькую парикмахерскую, а строитель самого высокого северного небоскреба в мире Андрей Гавриловский зарегистрировал на себя ЧОП.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев связывает такой интерес миллионеров с инвестициями на перспективу.
— Есть такой закон природы: большая рыба съедает рыбу поменьше. Инвестирование в мелкие и потенциально выгодные компании были актуальны всегда, они есть и в сфере АПК, и в сфере услуг. Те же парикмахерские были интересны всегда, и не только для крупных агрокомпаний, но и для финансовых и промышленных компаний, — считает эксперт. — Изменения в потребительских предпочтениях быстро меняются, и только крупные холдинги с широкими финансовыми возможностями способны обеспечить необходимую трансформацию.
Другой эксперт — экономист Константин Селянин — объясняет мелкие активы олигархов их интересами, хобби или же увлечениями родственников.
— У любого, даже крупного бизнесмена бывают какие-то хобби. Допустим, сам бизнесмен или члены его семьи увлекаются выпечкой — так в активах появляется пекарня, которая может приносить не прибыль, а просто удовольствие. Если по факту делом занимается жена, у которой часто нет никаких доходов официальных, активов больших, она не сможет получить, например, кредит на выгодных условиях. А когда такой бизнес записан на мужа, появляется больше возможностей, — считает Константин Селянин.
Еще одной причиной может быть желание сократить налоги.
— Оформление множества компаний может быть связано с рассеиванием капитала, для уменьшения налогооблагаемой базы. Возможно, для уменьшения рисков, а также для того, чтобы занять родственников делом, — считает кандидат технических наук доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко.
Мы изучили фирмы, которые записаны на крупных уральских бизнесменов, и, признаемся, удивились. Только посмотрите, насколько они разносторонние.
Андрей Козицын
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын в 2020 году занимал
Помимо УГМК, в списке Козицына числится множество производств, имеющих весьма отдаленное отношение к металлургии. Например, ООО «Синергия» занимается распиловкой древесины, а ООО «АВС плюс» — производством верхней одежды (по адресу, указанному в карточке компании, находится небольшое ателье). Еще одна компания — ООО «Квартет» — занимается ресторанной деятельностью. Судя по адресу в Верхней Пышме, это сеть кафе-пекарен «Кулинаръ».
Любители спорта знают Андрея Козицына как президента хоккейного клуба «Автомобилист». А еще один крупный проект только готовится к открытию в Екатеринбурге. Это ТРЦ Veer Mall, который строится на проспекте Космонавтов. Недавно мы писали, что в нем откроются 150 магазинов. Бизнесмен — учредитель компании, которая будет управлять торговым центром.
Среди прошлых бизнесов олигарха — розничная торговля оружием и боеприпасами, этим занималось ООО «Центр технологий «Баллистика»». Судя по данным «Контур.Фокуса», Козицын вышел из состава учредителей. Еще одна компания — ООО «Гармония», — зарегистрированная в Москве, сдавала в аренду радио- и телеаппаратуру до августа 2019 года.
Через год — в августе 2020 года — прекратила существование еще одна компания, в которой Козицын также числился учредителем, это «Студия развития детского творчества Александра Новикова» (известного уральского барда).
Игорь Алтушкин
Игорь Алтушкин — председатель совета директоров Русской медной компании, считается, что 80% корпорации принадлежит ему. Состояние Алтушкина эксперты Forbes в 2020 году оценили в 3,1 миллиарда долларов. Бизнесмен опустился с
Согласно данным системы раскрытия информации «Контур.Фокус», Игорь Алтушкин — участник сразу семи действующих юридических компаний, большинство из которых связаны со спортом и благотворительностью. Но в истории сохранились еще несколько фирм, которые уже прекратили работу. Например, ЗАО «Европейский салон» (закрыт с 2014 года), который предоставлял парикмахерские услуги, и Карачаево-Черкесская республиканская федерация по борьбе самбо (не существует с 2006 года).
Среди действующих фирм олигарха есть Федерация практической стрельбы Свердловской области (кстати, мы писали, что недавно Игорь Алтушкин выиграл турнир) и ООО «Рашен Кейджфайтинг Чемпионшип» (занимается организацией боев в клетке).
Кроме того, Игорь Алтушкин — акционер банка УБРиР и учредитель ООО «Храм Святой Екатерины».
Игорь Заводовский
Совладелец самого большого торгового центра в Екатеринбурге Игорь Заводовский, по данным «Контур.Фокуса», имеет отношение еще к 24 компаниям. Их общую выручку система оценивает в 2,5 миллиарда рублей. В основном их деятельность связана со строительством и арендой недвижимости, но есть и необычные направления. Например, Заводовский значится в учредителях ООО «Русские бани» (находится на Сибирском тракте), прежде им владел ресторатор Олег Ананьев.
Почти 20 лет бизнесмен значится в учредителях ТСЖ «Согласие», он действующий участник жилищно-строительного кооператива «Квартал Зеленая
Константин Погребинский
Константин Погребинский и Игорь Заводовский — давние партнеры, неудивительно, что в их карточках на «Контур.Фокусе» значатся одни и те же компании. Помимо «Гринвича» и нескольких строительных фирм, бизнесмены пересекаются в «Русских банях» и «Компании Гамма-Инвест» (той, что разводит скот).
Но есть на счету Погребинского также ООО «Детская академия тенниса «Гринвич»» (бизнесмен сам увлекается теннисом и регулярно участвует в международных турнирах).
Среди компаний, которые уже не существуют, числятся ООО «Риалон» — продуктовый магазин на ЖБИ — и ООО «Интерстеп» — магазин по продаже одежды.
Андрей Гавриловский
Андрей Гавриловский — участник 15 компаний. Их общую выручку «Контур.Фокус» оценил в 535 миллионов рублей. Среди самых известных — бизнес-центры «Высоцкий» и «Антей». Кроме того, предприниматель активно застраивает берег на Уктусе (там появился большой жилой комплекс).
Гавриловскому принадлежит также легендарный мебельный магазин в Екатеринбурге — «Полтинник» (ООО «Товары для дома
В «Контур.Фокусе» по фамилии бизнесмена можно также найти ЧОП «Антей», там Гавриловский значится директором, и компанию «Связь Плюс», которая занимается проводной связью. Есть в базе данных сервиса также АНО «Развитие города Ялта» — компания по благоустройству ландшафта в Крыму — и ООО «Торговый дом «Крымпродторг»» (занимается оптовой торговлей рыбы), но здесь Андрей Гавриловский указан в качестве бывшего директора.
Посмотрите также, как сократились доходы уральских миллионеров, по мнению Forbes. Подробно об их компаниях и влиянии E1.RU писал ранее. Например, здесь редакция считала деньги Андрея Симановского, Игоря Заводовского, Игоря Ковпака и Сергея Скуратова. А в еще одной серии разбиралась с выручкой Андрея Козицина, Игоря Алтушкина, Дмитрия Пумпянского и Виктора Вексельберга.