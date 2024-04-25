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Экономика обзор Изъятие бизнеса, дефицит кадров и пересмотр налогов: о чем рассказал Путин на съезде предпринимателей

Изъятие бизнеса, дефицит кадров и пересмотр налогов: о чем рассказал Путин на съезде предпринимателей

Президент рассказал о ситуации в экономике и дальнейших планах властей

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Выступление президента заняло 20 минут, после он ответил на вопросы представителей бизнеса

Владимир Путин 25 апреля выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент рассказал о текущей ситуации в промышленной отрасли и экономике, а также обозначил дальнейшие направления сотрудничества власти и бизнеса. О чем говорил президент и что он пообещал предпринимателям — коротко в этом материале.

Экономика

Путин рассказал об экономической ситуации в начале года. Он сообщил, что за январь-февраль 2024 года рост ВВП в среднем составил 6%, промышленного производства — 6,6%.

— По оценке, за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7 процента выше, чем годом ранее, — сказал Владимир Путин. — Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5 процента, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4 процента, как известно.

Рынок труда

Путин сказал, что в России рекордно низкая безработица — менее 3%. Значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.

— По оценкам экспертов в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, — отметил президент. — Его безусловно нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы.

Налоги

Правительство работает над донастройкой налоговой системы. Она должна стать важным шагом для улучшения инвестиционного климата.

— Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок, — сказал Путин. — Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе — в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса.

Деприватизация

Путин уже не раз говорил о том, что деприватизации в России речи не идет, сегодня он в очередной раз отметил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников. Отдельно он подчеркнул, что хотел бы обратить на это внимание правоохранительных органов.

— В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов, — признал Путин. — Хотел бы подчеркнуть: речь идёт не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Инфляция

После собственного выступления Путин ответил на некоторые вопросы бизнес-сообщества. В том числе поднимался вопрос о ключевой ставке Центробанка, которая сейчас держится на достаточно высоком уровне — 16%. Президент объяснил, что такой она остается, чтобы не допустить двузначной инфляции, как, например, в Турции.

— Угроза инфляции, как считает руководство Центрального Банка, она все-таки над нами еще висит, — сказал Путин. — Мы видим тенденции, тенденции положительные в сторону снижения, надеюсь соответствующая реакция будет у регулятора, посмотрим.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке Центробанка состоится 26 апреля.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин РСПП Бизнес Промышленность Экономика Инфляция Центробанк РФ Деприватизация Трудовые мигранты Кадровый дефицит Безработица ВВП
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