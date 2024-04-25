Изъятие бизнеса, дефицит кадров и пересмотр налогов: о чем рассказал Путин на съезде предпринимателей

Выступление президента заняло 20 минут, после он ответил на вопросы представителей бизнеса Источник: kremlin.ru











Владимир Путин 25 апреля выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент рассказал о текущей ситуации в промышленной отрасли и экономике, а также обозначил дальнейшие направления сотрудничества власти и бизнеса. О чем говорил президент и что он пообещал предпринимателям — коротко в этом материале.



Экономика

Путин рассказал об экономической ситуации в начале года. Он сообщил, что за январь-февраль 2024 года рост ВВП в среднем составил 6%, промышленного производства — 6,6%.



— По оценке, за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7 процента выше, чем годом ранее, — сказал Владимир Путин. — Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5 процента, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4 процента, как известно.



Рынок труда

Путин сказал, что в России рекордно низкая безработица — менее 3%. Значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.



— По оценкам экспертов в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, — отметил президент. — Его безусловно нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы.



Налоги

Правительство работает над донастройкой налоговой системы. Она должна стать важным шагом для улучшения инвестиционного климата.



— Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок, — сказал Путин. — Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе — в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса.



Деприватизация

Путин уже не раз говорил о том, что деприватизации в России речи не идет, сегодня он в очередной раз отметил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников. Отдельно он подчеркнул, что хотел бы обратить на это внимание правоохранительных органов.



— В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов, — признал Путин. — Хотел бы подчеркнуть: речь идёт не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.



Инфляция

После собственного выступления Путин ответил на некоторые вопросы бизнес-сообщества. В том числе поднимался вопрос о ключевой ставке Центробанка, которая сейчас держится на достаточно высоком уровне — 16%. Президент объяснил, что такой она остается, чтобы не допустить двузначной инфляции, как, например, в Турции.



— Угроза инфляции, как считает руководство Центрального Банка, она все-таки над нами еще висит, — сказал Путин. — Мы видим тенденции, тенденции положительные в сторону снижения, надеюсь соответствующая реакция будет у регулятора, посмотрим.

