«Накачанный мужик — и руки распускает»: новосибирец напал на школьницу-промоутера — теперь девочка боится выйти из дома

Нападение на Полину произошло в конце марта. Она до сих пор не может оправиться после него и боится выходить на улицу Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В конце марта на 14-летнюю школьницу-промоутера, решившую подзаработать во время весенних каникул, напал мужчина. Все произошло в Заельцовском районе Новосибирска, когда девочка раскладывала рекламные листовки в почтовые ящики. После нападения она позвонила родителям, а те вызвали врачей. Девочка рассказала, что мужчина трепал ее за волосы — это попало на камеры видеонаблюдения. А еще, по ее словам, он ударил ее кулаком в голову в темном тамбуре подъезда, там, где нет камер. Родители обратились в полицию, но, как оказалось, заявление написал и сам 55-летний мужчина, который уверяет, что школьница оскорбляла его и угрожала. Корреспондент НГС Ксения Лысенко выслушала обе стороны конфликта, по которому по-прежнему не возбуждено дело.



«Глаза кровью налились, желваки ходят»

14-летняя Полина (имя изменено по просьбе родителей девочки) 25 марта впервые вышла на подработку — раздавать листовки. За время весенних каникул она решила заработать денег, чтобы купить себе замену недавно сломанным наушникам, родители не возражали.



— У нее стимул такой был — сделать все самой, впервые получить деньги. Она из благополучной семьи, учится без троек. Заводила такая, много подруг и друзей, постоянно что-то где-то ей надо организовать, всех вовлечь, учителей поздравить, — рассказывает бабушка Полины Лариса Владимировна.



В тот день девочка успела разнести листовки с рекламой ремонта стиральных машин по двум домам рядом с тем, где живет сама. В третьем доме она столкнулась с Михаилом (имя изменено). Бабушка рассказывает, что сразу после нападения Полина позвонила отцу, тот оперативно приехал к подъезду и предупредил о произошедшем других членов семьи. К Полине прибежала и сама Лариса Владимировна — она живет в одном доме с девочкой и ее родителями.



— Я как увидела его, так чуть сама на него не бросилась. Хорошо, что рядом зять был. Мне кажется, если бы его не было, этот мужик бы мне тоже хорошо так врезал, ему без разницы, кто перед ним. То есть он стоит, глаза кровью налились, желваки ходят, и он вот из последних сил кулаки сжал, чтобы не накинуться на меня тоже, — вспоминает Лариса Владимировна.



В том, что это именно Михаил напал на Полину, сомнений не было: пока отец девочки ехал к ней, он получил видео с камеры наблюдения, установленной на подъезде (запись есть в распоряжении НГС). На видео Михаил выталкивает из подъезда Полину, та разворачивается и что-то ему говорит, затем он хватает ее за волосы, толкает и бьет коленом по ягодицам. После уходит в подъезд и закрывает за собой дверь. Видно, как Полина достает телефон и набирает кому-то.

То, как Михаил выталкивал Полину из подъезда, зафиксировала камера видеонаблюдения Источник: предоставлено Марией











— Когда мы пришли, он просто стоял у подъезда, ничего не говорил. Да и не успел, почти сразу приехала скорая. Зять сказал, что ни к чему бои устраивать, лучше полицию вызвать. Он здоровый мужик, ростом выше меня — где-то метр семьдесят пять, может быть, семьдесят два. Плечистый, накачанный мужик — и руки распускает! — возмущается женщина.



Приехавшие врачи скорой помощи забрали девочку в больницу, несмотря на ее возражения. Вместе с ней поехала мама. Там в машине Полина объяснила, что все-таки произошло в подъезде.



Она зашла в него вместе с двумя взрослыми мужчинами лет 50, от них пахло перегаром. Полина повернулась к ящикам, которые расположены напротив лифта, и стала раскладывать листовки. Один из мужчин сказал, чтобы та не мусорила и вообще вышла из их подъезда.



— Но вот я даже по нашему подъезду сужу: у нас все аккуратно, ничего не валяется. Мы же знаем, что, как правило, выбрасывают сами жители — видят что-нибудь в почте ненужное и бросают на пол. Она мужчинам отвечает, что не мусорит, что просто аккуратно разложит и уйдет, что ей за это деньги платят. В общем, он (Михаил. — Прим. ред.) начал на нее наезжать: типа вали отсюда, нечего здесь раскладывать и бла-бла-бла. Она тоже, наверное, что-то ему ответила, а потом он ее схватил за капюшон и начал выталкивать, — пересказывает бабушка девочки.



Второй мужчина в ситуацию не вмешивался, а только просил Михаила остановиться. Видео потасовки в подъезде сами члены семьи не видели, но его получили сотрудники полиции. А дальше, заведя Полину в темный тамбур, где нет камер, Михаил, со слов девочки, ударил ее кулаком по голове. Именно из-за этого семья и вызвала скорую.



Что установила экспертиза

— Да у нее шишка огромная была! Мы потом даже по камерам смотрели: заходит в подъезд без нее, выходит с шишкой, — объясняет мама Полины Мария (имя изменено). — Когда мы в скорую сели, я думала, ну осмотрят, ну скажут, что ничего страшного и нужно просто сходить в поликлинику понаблюдаться. И дочь тоже говорит, что не надо ничего — мол, пиши, мама, отказную. А мне фельдшер говорит: «Вы чего? Это гематома, там всё что угодно может быть. Нужно делать рентген головы. Я не могу вас не забрать».



Мария прислала в редакцию НГС справку от врача. В ней говорится, что у ее дочери отек и гематома мягких тканей на лбу, ей рекомендовано посещение невролога.



Как рассказала Лариса Владимировна, после того, как Полину забрала скорая, к ним спустилась одна из соседок Михаила и просила их не обращаться в полицию. Женщина говорила, что Михаил приехал в отпуск и скоро уедет, а им стоит войти в его положение, поскольку тому «тяжело после командировки».

Полина не хотела садиться в скорую помощь и ехать в больницу, но на осмотре настояли врачи Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В тот же день Мария обратилась в полицию, сообщение о телесных повреждениях также отправила силовикам городская больница. В полиции Полину направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, ее она прошла через два дня после нападения.



— У гражданки имелось следующее телесное повреждение: кровоподтёк на лице, который образовался от воздействия твёрдых тупых предметов в срок около 1–2 суток до момента осмотра, возможно, при обстоятельствах, указанных в постановлении: «нанёс удар кулаком...», и в срок 25 марта 2024 года, что подтверждается окраской кровоподтёка. Указанное телесное повреждение не влечёт за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека, — говорится в заключении (фото результатов СМЭ есть в распоряжении НГС).



В полиции также семью опросили, а вот Михаила, как говорит Мария, найти не удалось. Позже он пришел в полицию сам с заявлением на Полину.



— Мы узнали об этом заявлении так: приехала полиция, нас дома никого не было. Тогда полиция зашла в УК, а там им дали телефон моего мужа. Ему звонят и говорят, что на вашу квартиру есть заявление, на молодую девушку, что она оскорбляла такого-то. Муж начал все рассказывать, а ему полицейская говорит, что она не в курсе была и сказала, что информацию в ПДН передаст. И всё, больше двух недель к нам никто не приходил, — добавляет мама Полины.



Спустя пару дней после СМЭ семья получила отказ в возбуждении уголовного дела. В документе приводились показания Полины, в том числе информация о том, что мужчина ее ударил в тамбуре подъезда, а также показания самого Михаила. Он утверждал, что услышал в свой адрес нецензурную брань от Полины, «вследствие чего нанес удар по капюшону куртки и толкнул ее коленом по ягодицам». Хотя заключение СМЭ уже было готово к моменту вынесения постановления об отказе, данных экспертизы оно не содержит и не учитывает.



Из-за волокиты органов внутренних дел родители обратились к юристам, а те направили жалобу в прокуратуру (документ есть в распоряжении НГС).

Юристы уверены, что полиция неправильно квалифицировала действия Михаила, а значит незаконно вынесла отказ в возбуждении уголовного дела Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Выяснилось, что в нарушение требований закона лейтенант полиции, инспектор ПДН вместо того, чтобы вынести определение о возбуждении дела об административном правонарушении по факту побоев и составить в отношении Михаила протокол об административном правонарушении, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам уголовного преступления по статье 116 УК РФ («Побои»). Статья предусматривает ответственность за побои, но совершенные из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В этой ситуации таких мотивов у напавшего не было, и его действия образуют только состав административного правонарушения, а значит это совершенно иной порядок привлечения к ответственности, — объяснила руководитель юридического департамента группы компаний «Защитник» Елена Кунгурцева.



Если выяснится, что Михаил является военнослужащим, то полиция составит протокол об административном правонарушении и направит его командиру войсковой части, где он служит, — для решения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.



— Вместо это сотрудники вынесли заведомо незаконное постановление, пытаясь квалифицировать действия этого гражданина как уголовно-наказуемое деяние там, где его в принципе нет, — заметила Елена Кунгурцева.

«Вела себя как половозрелая»

После нападения, по словам мамы Полины, ее дочь замкнулась и стала проводить все вечера дома. Она ее уговорила на психолога, и пока Полина посетила две сессии у специалиста.



— Гулять не хочет, ничего не хочет — сидит дома, смотрит какую-то ерунду постоянно. Я думала, что ее подружки не гуляют, а тут девчонок после школы встретила раньше, чем ее. И спрашиваю: «Вы чего не гуляете?» А они говорят, что гуляют. Я спрашиваю, почему Полина с ними не гуляет, а они мне говорят: «Так она же боится! Боится, что поймает ее и опять треснет», — рассказала Мария. — Я потом уже с ней поговорила. Она сначала первое время отшучивалась: типа ничего-ничего. А потом поговорила с ней серьезно, и на психолога ее уговорила. Сейчас у неё начала болеть голова и идти кровь из носа. Мы пошли в поликлинику записаться, нас направили к неврологу, а та сказала, что нужно сходить глазному проверить глазное дно — вдруг там что-то у него повредилось после удара.



Корреспондент НГС дозвонилась до самого Михаила. Он заявил, что раньше работал пограничником, а сейчас находится в зоне специальной военной операции в одной из силовых структур. Он подтвердил, что написал заявление на Полину.



— Там два заявления от меня, одно заявление от еще одного мужчины, тоже пострадавшего, которого она оскорбляла (имеется в виду сосед, с которым Михаил зашел в подъезд. — Прим.ред.). Два от меня — за оскорбления и угрозы. Мы ее долго уговаривали не бросать листовки, потому что они потом в подъезде валяются. Мы ее уговаривали не делать этого и выйти, она с нами хамила там. О чем там речь была — это не очень красиво. Но мы долго-долго ее уговаривали, чтобы она не делала это, — сказал он.

«Но она нас в лес послала. Просто некрасиво воспитали детей, что они начинают взрослым хамить» Михаил, напавший на Полину

Михаил утверждает, что не бил девочку, а «просто выставил из подъезда». На вопрос, как именно могла угрожать 14-летняя девочка двум 55-летним мужчинам, Михаил вспылил:



— У нее что, на лбу был возраст написан, что ли? Она вела себя как половозрелая. Мы с ней аккуратно, вежливо, а она нас по-хамски и матом. Это нормально?



Как именно сейчас продвигается дело, он не знает — по его словам, уехал на Донбасс. НГС не удалось дозвониться до соседа мужчины, присутствовавшего при конфликте.



Корреспондент НГС направила запросы в ГУ МВД по Новосибирской области, военную прокуратуру ЦВО и прокуратуру Новосибирской области. К моменту публикации ответы еще не пришли.



На прошлой неделе в Калининском районе Новосибирска напали на председателя гаражного кооператива «Север» Дениса Бердникова. Его ударили монтировкой и затащили в гараж.

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