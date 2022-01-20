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Замначальника управления судебных приставов задержана за взятку в Новосибирске

Предполагаемый размер взятки — 50 тысяч рублей

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Официально информацию об уголовном деле не подтвердили

Официально информацию об уголовном деле не подтвердили

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Силовики задержали замначальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Елену Кириллову, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Как уточняет «Коммерсантъ-Сибирь», Кириллова якобы за взятку в 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу с предпринимателя, чей долг составил несколько миллионов рублей. Предполагаемые преступления связанны с ее работой еще в отделе УФССП по Ленинскому району.

По данным издания, в отношении нее возбудили уголовное дело о взятке (ст. 290 УК РФ). Основанием для привлечения Кирилловой послужили материалы МВД.

В пресс-службе новосибирского УФССП сообщили НГС, что не располагают информацией об этом инциденте и попросили направить письменный запрос. В Следственном комитете и полиции сообщили, что «информацию уточняют». Сайт судебных приставов на момент написания новости не работал.

Елена Кириллова родилась в 1981 году в селе Сокур Мошковского района. В 2003 году закончила Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «юриспруденция». Имеет звание старшего лейтенанта внутренней службы, не замужем. До того как занять должность замначальника управления работала в отделениях судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам.

В 2019 году по похожему делу задержали главного пристава Черепановского района. Он принял взятку в 300 тысяч за то, чтобы снять арест на имущество с должника.

Обновлено: как сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области, Центральный суд отправил Елену Кириллову под домашний арест на 1 месяц и 27 суток — до 17 марта. Она обвиняется в по ч. 3 ст. 290 УК. РФ (получение взятки должностным лицом). Постановление не вступило в законную силу.

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МВДСКвзятка
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