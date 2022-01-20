Замначальника управления судебных приставов задержана за взятку в Новосибирске

Обновлено: как сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области, Центральный суд отправил Елену Кириллову под домашний арест на 1 месяц и 27 суток — до 17 марта. Она обвиняется в по ч. 3 ст. 290 УК. РФ (получение взятки должностным лицом). Постановление не вступило в законную силу.