Замначальника управления судебных приставов задержана за взятку в Новосибирске

Силовики задержали замначальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Елену Кириллову, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Как уточняет «Коммерсантъ-Сибирь», Кириллова якобы за взятку в 50 тысяч рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу с предпринимателя, чей долг составил несколько миллионов рублей. Предполагаемые преступления связанны с ее работой еще в отделе УФССП по Ленинскому району.
По данным издания, в отношении нее возбудили уголовное дело о взятке (
В пресс-службе новосибирского УФССП сообщили НГС, что не располагают информацией об этом инциденте и попросили направить письменный запрос. В Следственном комитете и полиции сообщили, что «информацию уточняют». Сайт судебных приставов на момент написания новости не работал.
Елена Кириллова родилась в 1981 году в селе Сокур Мошковского района. В 2003 году закончила Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «юриспруденция». Имеет звание старшего лейтенанта внутренней службы, не замужем. До того как занять должность замначальника управления работала в отделениях судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам.
В 2019 году по похожему делу задержали главного пристава Черепановского района. Он принял взятку в 300 тысяч за то, чтобы снять арест на имущество с должника.