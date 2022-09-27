Дело бывшего замминистра ЖКХ передали в суд: его обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей
Вместе с Владимиром Нормайкиным обвиняют директора коммерческой фирмы
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, которого обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено и на директора коммерческой организации, который давал взятку.
— В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), — перечислили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин за взятку в размере 2 миллионов рублей способствовал победе конкретной организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке. От директора этой же организации он получил еще 4 взятки в размерах от 200 до 300 тысяч рублей за покровительство по службе, заключавшееся в помощи в устранении административных препятствий по другим контрактам.
— В дальнейшем часть полученных денежных средств в размере 900 тыс. рублей бывший чиновник внес на банковский счет своей дочери и потратил на покупку автомобиля марки Lexus
Владимира Нормайкина задержали в октябре 2021 года. После задержания замминистра ЖКХ и энергетики отправили в СИЗО, но спустя два месяца смягчили ему меру пресечения и отпустили его под домашний арест. В декабре минувшего года взятку, в которой обвиняют Нормайкина, назвали рекордной в регионе за весь 2021 год.
Ранее НГС писал о том, что суд на 1 миллион уменьшил штраф бывшему главному рекламщику Новосибирска, осужденному за взяточничество. Но обжаловать срок в колонии у него не вышло.