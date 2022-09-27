Дело бывшего замминистра ЖКХ передали в суд: его обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин за взятку в размере 2 миллионов рублей способствовал победе конкретной организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке. От директора этой же организации он получил еще 4 взятки в размерах от 200 до 300 тысяч рублей за покровительство по службе, заключавшееся в помощи в устранении административных препятствий по другим контрактам.