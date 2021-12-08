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Тема дняКто получил самую крупную взятку в НСО в 2021 году
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Замминистра ЖКХ и энергетики НСО получил самую большую взятку в регионе за 2021 год

Он получил более 2 миллионов рублей

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Виталия Нормайкина задержали этой осенью

Виталия Нормайкина задержали этой осенью

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Арестованный заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Виталий Нормайкин получил самую большую взятку в 2021 году.

Такой информацией сегодня, 8 декабря, на пресс-конференции в ТАСС поделился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

— За 11 месяцев общая сумма взяток составила более 16 миллионов рублей. Самый большой размер взяток по недавнему делу, возбужденному в отношении заместителя министра ЖКХ. Размер взятки составил 2 миллиона 5 тысяч рублей. Самый большой ущерб по уголовным делам, которые расследовались следователями ФСБ в отношении должностных лиц клиники НИИТО, где ущерб составил 1,3 миллиарда. И в отношении должностных лиц клиники Мешалкина — там ущерб составил 1,8 миллиарда. Их никто не переплюнет, — ответил Илык на вопрос журналистов.

Виталия Нормайкина задержали 18 октября. Силовики пришли к нему на работу с обысками. Причины задержания Нормайкина связывали с реализацией проекта «Чистая питьевая вода». По информации источника НГС, у Нормайкина были «свои» подрядчики в реализации национального проекта на протяжении нескольких лет. Из-за этого в области в разы завысили цены реализации нацпроекта. На время следствия суд отправил Нормайкина в СИЗО.

Под уголовные дела клиники Мешалкина попали бывший топ-менеджер клиники Евгений Покушалов, бывший директор клиники Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Покушалов получил реальный срок, защита намерена обжаловать решение.

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СИЗОкоррупцияпрокуратура
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