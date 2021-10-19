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Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке

Владимира Нормайкина задержали вчера

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Вместе с Нормайкиным по делу проходит человек, давший ему взятку

Вместе с Нормайкиным по делу проходит человек, давший ему взятку

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Обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов рублей замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО отправили под стражу. Также меру пресечения избрали человеку, который дал ему взятку. Об этом сообщили в Следственном комитете.

— По ходатайству следователя судом в отношении 55-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта по делу в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили в СК.

В Следственном комитете сообщали, что 55-летнего заместителя министра ЖКХ и энергетики области обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе). Также по уголовному делу проходит некий 62-летний учредитель юрлица — по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин по согласованию со вторым фигурантом дела способствовал продвижению организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в НСО. 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете.

А вчера, находясь в автомобиле учредителя этой организации, Нормайкин получил от него взятку в сумме 2 миллиона 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что замминистра ЖКХ и энергетики задержали на рабочем месте утром 18 октября. Источники НГС связывали интерес силовиков с коррупционными преступлениями в рамках реализации проекта «Чистая питьевая вода».

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СКМинистерство ЖКХкоррупционный скандал
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