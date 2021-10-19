Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке

Обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов рублей замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО отправили под стражу. Также меру пресечения избрали человеку, который дал ему взятку. Об этом сообщили в Следственном комитете.
— По ходатайству следователя судом в отношении
В Следственном комитете сообщали, что
По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин по согласованию со вторым фигурантом дела способствовал продвижению организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в НСО. 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете.
А вчера, находясь в автомобиле учредителя этой организации, Нормайкин получил от него взятку в сумме 2 миллиона 5 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что замминистра ЖКХ и энергетики задержали на рабочем месте утром 18 октября. Источники НГС связывали интерес силовиков с коррупционными преступлениями в рамках реализации проекта «Чистая питьевая вода».