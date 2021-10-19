Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке

Обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов рублей замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО отправили под стражу. Также меру пресечения избрали человеку, который дал ему взятку. Об этом сообщили в Следственном комитете.

— По ходатайству следователя судом в отношении 55-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта по делу в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили в СК.