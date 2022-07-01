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Облсуд снизил на миллион штраф бывшему главному рекламщику мэрии Новосибирска

Назначенный срок Дмитрий Лобыня не смог обжаловать

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Дмитрий Лобыня на суде заявил, что пожалел о решении стать чиновником

Дмитрий Лобыня на суде заявил, что пожалел о решении стать чиновником

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Новосибирский областной суд 1 июля рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главного рекламщика мэрии Дмитрия Лобыни по делу о получении взяток.

Срок заключения в колонии строгого режима в результате не был пересмотрен, однако вынесенный чиновнику штраф снизили на миллион рублей. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

До этого 18 апреля Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил Дмитрия Лобыню к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей.

Ему вменяли 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем. Общая сумма полученных чиновником взяток за непрепятствование в размещении наружной рекламы, согласно материалам дела, составила 899 тысяч рублей, 420 тысяч он успел отмыть через подконтрольные ему фирмы. Государственное обвинение просило отправить его в колонию строгого режима на восемь лет, но суд, учитывая полное признание фигурантом вины и заключенное досудебное соглашение, слегка смягчил приговор. Впрочем, Лобыню он не устроил, поэтому и была подана апелляция.

Осужденный за взятки Дмитрий Лобыня в ходе процесса пожалел, что решил стать чиновником, видео из зала суда доступно по ссылке. Подельница бывшего главного рекламщика мэрии Галина Магизова выслушала приговор еще в сентябре 2021 года. За посредничество во взяточничестве Железнодорожный районный суд приговорил ее к штрафу в 900 тысяч рублей.

5 июня 10 лет колонии и штраф в 33 миллиона дали полковнику запаса в Новосибирске за взятку. Он получил деньги от строительной фирмы.

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