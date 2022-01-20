Взятки, бизнес и легализация денег: суд начался над бывшим главным рекламщиком мэрии Новосибирска

Уголовный процесс в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни стартовал
По данным следствия, Дмитрий Лобыня лично и через посредника (которого в сентябре
— Лобыня, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, с февраля по сентябрь через доверенное лицо участвовал в управлении коммерческой организацией. Он получал деньги на расчетные счета этой организации и распоряжался ими по собственному усмотрению, — сообщили НГС в Управлении судебного департамента НСО.
Дмитрий Лобыня занимал пост председателя комитета рекламы и информации мэрии с 2017 года. Силовики задержали его
В январе 2021 года против главного бухгалтера Городского центра наружной рекламы возбудили дело за присвоение 1,8 миллиона рублей.