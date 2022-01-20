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Взятки, бизнес и легализация денег: суд начался над бывшим главным рекламщиком мэрии Новосибирска

Его обвиняют в получении девяти взяток, незаконном предпринимательстве и легализации денег

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По данным силовиков, Дмитрий Лобыня препятствовал коммерсантам в размещении рекламы. Чтобы ее разместить, нужно было заплатить чиновнику

По данным силовиков, Дмитрий Лобыня препятствовал коммерсантам в размещении рекламы. Чтобы ее разместить, нужно было заплатить чиновнику

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Уголовный процесс в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни стартовал 20 января в Дзержинском районном суде. Он обвиняется в целом букете преступлений: 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности должностным лицом и легализация денег, полученных преступных путем.

По данным следствия, Дмитрий Лобыня лично и через посредника (которого в сентябре 2021-го признали виновным и оштрафовали на 900 тысяч рублей) получил взяток на 899 тысяч рублей. За это чиновник обещал содействие и непрепятствие в размещении наружной рекламы в Новосибирске. Впоследствии Лобыня отмыл 420 тысяч из них через подконтрольные фирмы.

— Лобыня, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, с февраля по сентябрь через доверенное лицо участвовал в управлении коммерческой организацией. Он получал деньги на расчетные счета этой организации и распоряжался ими по собственному усмотрению, — сообщили НГС в Управлении судебного департамента НСО.

Дмитрий Лобыня занимал пост председателя комитета рекламы и информации мэрии с 2017 года. Силовики задержали его 25 сентября 2020 года. 21 декабря на эту должность был назначен Олег Хорошунов.

В январе 2021 года против главного бухгалтера Городского центра наружной рекламы возбудили дело за присвоение 1,8 миллиона рублей.

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