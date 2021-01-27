Против главного бухгалтера «Городского центра наружной рекламы» возбудили дело за присвоение 1,8 млн

В Новосибирске возбудили уголовное дело против главного бухгалтера «Городского центра наружной рекламы» — ее подозревают в присвоении
— Установлено, что без подтверждающей документации главный бухгалтер перечислила в 2018–2020 гг. на свой расчетный счет в кредитной организации свыше
По материалам проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по
В сентябре прошлого года был задержан глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей. В обмен на эти деньги Дмитрий Лобыня разрешил установить рекламные конструкции. Во время судебного заседания он закрывал лицо и отказывался давать комментарии о своем аресте.