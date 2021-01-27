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Против главного бухгалтера «Городского центра наружной рекламы» возбудили дело за присвоение 1,8 млн

По информации прокуратуры, деньги она перечислила на свой расчетный счет

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«Городской центр наружной рекламы» принадлежит муниципалитету

«Городской центр наружной рекламы» принадлежит муниципалитету

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В Новосибирске возбудили уголовное дело против главного бухгалтера «Городского центра наружной рекламы» — ее подозревают в присвоении 1,8 миллиона рублей.

— Установлено, что без подтверждающей документации главный бухгалтер перечислила в 2018–2020 гг. на свой расчетный счет в кредитной организации свыше 1,8 млн рублей. Похищенные таким способом денежные средства, внесенные ранее в качестве задатков в состоявшихся торгах на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций, должны были быть возвращены их участникам, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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По материалам проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

В сентябре прошлого года был задержан глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей. В обмен на эти деньги Дмитрий Лобыня разрешил установить рекламные конструкции. Во время судебного заседания он закрывал лицо и отказывался давать комментарии о своем аресте.

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присвоениеуголовное дело
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