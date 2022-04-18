Бывшего главного рекламщика Новосибирска отправили в колонию строгого режима

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня приговорил экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима.

Как сообщает корреспондент НГС из зала суда, Лобыня также оштрафован на 3 миллиона, ему запретили занимать должности в госорганах на 6 лет.



После вынесения приговора, Лобыня отметил, что считает приговор суровым, и заявил о намерении его обжаловать.

Лобыне вменяли совершение более чем десяти преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса: 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализация денег, полученных преступным путем.