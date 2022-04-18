Бывшего главного рекламщика Новосибирска отправили в колонию строгого режима
Его взяли под стражу в зале суда
Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня приговорил экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима.
Как сообщает корреспондент НГС из зала суда, Лобыня также оштрафован на 3 миллиона, ему запретили занимать должности в госорганах на 6 лет.
После вынесения приговора, Лобыня отметил, что считает приговор суровым, и заявил о намерении его обжаловать.
Лобыне вменяли совершение более чем десяти преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса: 9 эпизодов получения взяток в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализация денег, полученных преступным путем.
Общая сумма полученных чиновником взяток за непрепятствование в размещении наружной рекламы, согласно материалам дела, составила 899 тысяч рублей, 420 тысяч он успел отмыть через подконтрольные ему фирмы. Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября 2020 года, сначала он находился под стражей, однако затем фигуранту изменили меру пресечения на домашний арест.
В пятницу, 15 апреля, подсудимый произнес последнее слово, в котором заявил, что раскаялся и попросил не лишать его свободы.
Подельница бывшего главного рекламщика мэрии Галина Магизова выслушала приговор еще в сентябре 2021 года. За посредничество во взяточничестве Железнодорожный районный суд приговорил ее к штрафу в 900 тысяч рублей.
В марте 2022 НГС писал об уголовном деле Новосибирского крематория «Некрополь». Его учредителя Сергея Якушина судят за дачу взятки в особо крупном размере.