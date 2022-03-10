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Тема дняУчредитель крематория пойдет под суд за взятку
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Учредитель новосибирского крематория «Некрополь» пойдет под суд за взятку в особо крупном размере

Вину в содеянном Сергей Якушин не признаёт

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По версии следствия, мужчина передал взятку патологоанатому одной из городских больниц через посредника

По версии следствия, мужчина передал взятку патологоанатому одной из городских больниц через посредника

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До суда дошло дело учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя Музея смерти Сергея Якушина. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. В ноябре прошлого года сибиряка отправили под домашний арест.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин через двух работников своей организации давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением Новосибирской городской клинической больницы № 1 на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

— Взятки в размере от 500 до 1000 рублей передавались должностному лицу за каждого умершего в больнице пациента, в отношении которого ритуальные услуги были оказаны ООО «Похоронный дом "Некрополь"». Фигурант по делу долго скрывался от органов предварительного следствия, был объявлен в федеральный розыск. Однако в ноябре 2021 года был задержан сотрудниками полиции в городе Санкт-Петербурге, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас Якушин находится под домашним арестом. Вину в содеянном он не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Сын задержанного Борис Якушин в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка. По его словам, отец не скрывался, а находился на лечении.

За минувший 2021 год в Новосибирске прошел ряд громких задержаний. Под уголовные дела попадали чиновники, депутаты, бизнесмены и следователи. Мы выбрали шесть самых резонансных дел — давайте вспомним их.

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