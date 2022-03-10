Учредитель новосибирского крематория «Некрополь» пойдет под суд за взятку в особо крупном размере

До суда дошло дело учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя Музея смерти Сергея Якушина. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. В ноябре прошлого года сибиряка отправили под домашний арест.
По версии следствия, с 2011 по 2019 год Сергей Якушин через двух работников своей организации давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением Новосибирской городской клинической больницы
— Взятки в размере от 500 до 1000 рублей передавались должностному лицу за каждого умершего в больнице пациента, в отношении которого ритуальные услуги были оказаны ООО «Похоронный дом "Некрополь"». Фигурант по делу долго скрывался от органов предварительного следствия, был объявлен в федеральный розыск. Однако в ноябре 2021 года был задержан сотрудниками полиции в городе Санкт-Петербурге, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас Якушин находится под домашним арестом. Вину в содеянном он не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Заельцовский районный суд Новосибирска.
Сын задержанного Борис Якушин в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка. По его словам, отец не скрывался, а находился на лечении.
За минувший 2021 год в Новосибирске прошел ряд громких задержаний. Под уголовные дела попадали чиновники, депутаты, бизнесмены и следователи. Мы выбрали шесть самых резонансных дел — давайте вспомним их.