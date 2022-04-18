Осужденный за взятки Дмитрий Лобыня пожалел, что решил стать чиновником — видео из зала суда

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор бывшему чиновнику мэрии Дмитрию Лобыне. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф 3 миллиона рублей за получение взяток на общую сумму 899 тысяч рублей, незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание преступных доходов. Экс-чиновник собрался обжаловать приговор.



В ходе судебного разбирательства меру пресечения фигуранту последовательно изменяли с содержания под стражей на домашний арест, а затем — на подписку о невыезде при надлежащем поведении. На последних минутах оглашения приговора в зал заседаний вошли конвойные.