Осужденный за взятки Дмитрий Лобыня пожалел, что решил стать чиновником — видео из зала суда
Бывшего главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска приговорили к реальному сроку
Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор бывшему чиновнику мэрии Дмитрию Лобыне. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф 3 миллиона рублей за получение взяток на общую сумму 899 тысяч рублей, незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание преступных доходов. Экс-чиновник собрался обжаловать приговор.
В ходе судебного разбирательства меру пресечения фигуранту последовательно изменяли с содержания под стражей на домашний арест, а затем — на подписку о невыезде при надлежащем поведении. На последних минутах оглашения приговора в зал заседаний вошли конвойные.
— Достаточно суровый приговор, — заявил осужденный экс-председатель комитета по рекламе. — Будем обжаловать.
— Сожалеете о том, что когда-то решили стать чиновником?
— Весьма, — с улыбкой ответил Лобыня, подставляя запястья полицейским.
Дмитрия Лобыню задержали в конце сентября 2020 года, заподозрив его в коррупционной деятельности:
— Лобыня обвинялся в получении в виде денег взяток лично и через посредника в значительном и крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателей, а именно за беспрепятственную подачу заявлений на размещение рекламы, кроме того на получение разрешений на эксплуатацию рекламных сооружений и также за покровительство по службе, — рассказала помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олеся Бажайкина.
Помимо этого, бывшего высокопоставленного чиновника уличили в том, что, вопреки запретам, он не только занимал должность в мэрии, но и через доверенных лиц принимал участие в управлении коммерческими организациями. Часть полученных преступным путем денег Лобыня успел отмыть через подставные фирмы. Государственное обвинение просило отправить его в колонию строгого режима на восемь лет, но суд, учитывая полное признание фигурантом вины и заключенное досудебное соглашение, избрал экс-чиновнику более мягкое наказание.
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