Задержали главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска

В эту пятницу, 25 сентября, задержали главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Об этом сообщила Тайга.инфо со ссылкой на источники в мэрии.
Подтвердить факт задержания в полиции и МВД корреспонденту НГС не удалось. Непосредственный начальник Дмитрия Лобыни — главный архитектор Александр Ложкин — также не смог подтвердить или опровергнуть задержание своего подчинённого. В телефонном разговоре с журналистом он сообщил, что только что прилетел в Новосибирск из командировки, находится в самолёте и, по его словам, пока не в курсе произошедшего. Зато информацию о задержании подтвердила вице-мэр Анна Терешкова, а также ещё несколько сотрудников мэрии.
— Насколько я знаю, это факт свершившийся, — пояснила Анна Терешкова и заметила, что подробности ей неизвестны.
Дмитрий Лобыня занял пост начальника комитета по рекламе в 2017 году. На прошедших выборах в Совет депутатов он баллотировался от КПРФ по округу №40. Проиграл кандидату от коалиции «Новосибирск 2020» Хельге Пироговой.
Дмитрий Лобыня родился в Новосибирске, ему 39 лет. Имеет 2 высших образования, полученных в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке — юридическое (2005) и «физическая культура и спорт» (2010). Последняя должность Лобыни до работы в мэрии, по его словам, — генеральный директор ООО «Да Девелопмент», которая занимается складским хранением. Также занимался общественной деятельностью — он член КПРФ, ранее руководил депутатским центром партии в Октябрьском районе Новосибирска и работал помощником депутата горсовета Новосибирска по округу № 31 Дениса Плотникова.
Новосибирские чиновники разных уровней регулярно оказываются замешаны в различных правонарушениях. В марте НГС рассказал о задержании бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Романа Сальникова, которого обвинили в коррупции, а в октябре 2019 года был задержан председатель комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Новосибирска Игорь Леончиков. Его также подозревали во взяточничестве.
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