Задержали главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска

В эту пятницу, 25 сентября, задержали главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Об этом сообщила Тайга.инфо со ссылкой на источники в мэрии.

Подтвердить факт задержания в полиции и МВД корреспонденту НГС не удалось. Непосредственный начальник Дмитрия Лобыни — главный архитектор Александр Ложкин — также не смог подтвердить или опровергнуть задержание своего подчинённого. В телефонном разговоре с журналистом он сообщил, что только что прилетел в Новосибирск из командировки, находится в самолёте и, по его словам, пока не в курсе произошедшего. Зато информацию о задержании подтвердила вице-мэр Анна Терешкова, а также ещё несколько сотрудников мэрии.