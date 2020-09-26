Задержанного чиновника мэрии арестовали на два месяца. Рассказываем, в чём его обвиняют

Сегодня, 26 сентября, в Центральном районном суде главе комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрии Лобыне избрали меру пресечения. Напомним, чиновника, занимающего пост начальника комитета с 2017 года, задержали вчера, за что именно — не сообщалось.

— Сегодня рассматривался вопрос об избрании меры пресечения гражданину Лобыне меры пресечения под стражу. Данное ходатайство было заявлено следователем отдела особо важных дел СУ СК по Новосибирской области. Мною, как прокурором, это ходатайство было поддержано. Судом была избрана мера пресечения Лобыне в виде заключения под стражу, — сообщил корреспонденту НГС прокурор Сергей Бачурин.