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СрочноЧиновника взяли под стражу. В чём его обвиняют?

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Задержанного чиновника мэрии арестовали на два месяца. Рассказываем, в чём его обвиняют

Дмитрию Лобыне избрали меру пресечения

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Дмитрий Лобыня занимал свою должность с 2017 года

Дмитрий Лобыня занимал свою должность с 2017 года

Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

Сегодня, 26 сентября, в Центральном районном суде главе комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрии Лобыне избрали меру пресечения. Напомним, чиновника, занимающего пост начальника комитета с 2017 года, задержали вчера, за что именно — не сообщалось.

— Сегодня рассматривался вопрос об избрании меры пресечения гражданину Лобыне меры пресечения под стражу. Данное ходатайство было заявлено следователем отдела особо важных дел СУ СК по Новосибирской области. Мною, как прокурором, это ходатайство было поддержано. Судом была избрана мера пресечения Лобыне в виде заключения под стражу, — сообщил корреспонденту НГС прокурор Сергей Бачурин.

Под стражей чиновник будет находиться до 25 ноября.

По данным источников НГС, Дмитрию Лобыню обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Сам задержанный глава комитета от комментариев отказался.

В марте этого года в Новосибирске задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова по уголовному делу о взятке.

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