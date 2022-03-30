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Бывшему инспектору Минприроды НСО запретили охотиться — ранее его поймали с незаконно убитой косулей

Даниила Казанцева уволили после того, как дважды уличили в незаконной охоте

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Суд вынес решение по протоколу о нарушении правил охоты

Суд вынес решение по протоколу о нарушении правил охоты

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Суд запретил бывшему государственному инспектору по охране животного мира Новосибирской области Даниилу Казанцеву охоту на 11 месяцев. 11 октября 2021-го сотрудника Минприроды поймали с тушей косули без соответствующего разрешения в охотхозяйстве «Чулымское».

— Рассмотрен административный материал в отношении Казанцева по ч. 1 ст. 8.37 КоАП (нарушение правил охоты). Постановлением, которое вступило в силу вчера, 29 марта, его лишили права на охоту на 11 месяцев, — сообщили корреспонденту НГС в 1-м судебном участке Чулымского судебного района НСО.

Как прежде уже сообщал НГС, после незаконного убийства косули инспектор Казанцев продолжал работать в Министерстве природы. Пока 5 января его и сына другого государственного инспектора Владимира Кораблина не остановили на трассе сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды. У Казанцева и Кораблина-младшего обнаружили тушу недавно убитого лося, а через некоторое время было найдено и убоище, где лежали останки еще нескольких особей.

— В ходе обысков сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области у подозреваемых изъято 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, 4 единицы охотничьего оружия, 3 снегохода и 3 легковых автомобиля, на которых осуществлялась охота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная добыча трех и более животных), — сообщили в январе в пресс-службе областного главка полиции.

Уже после второго факта незаконной охоты Казанцева всё-таки уволили.

В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Возбуждено уголовное дело. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «ВОР».

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