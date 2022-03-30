Бывшему инспектору Минприроды НСО запретили охотиться — ранее его поймали с незаконно убитой косулей

Суд запретил бывшему государственному инспектору по охране животного мира Новосибирской области Даниилу Казанцеву охоту на 11 месяцев. 11 октября
— Рассмотрен административный материал в отношении Казанцева по
Как прежде уже сообщал НГС, после незаконного убийства косули инспектор Казанцев продолжал работать в Министерстве природы. Пока 5 января его и сына другого государственного инспектора Владимира Кораблина не остановили на трассе сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды. У Казанцева и Кораблина-младшего обнаружили тушу недавно убитого лося, а через некоторое время было найдено и убоище, где лежали останки еще нескольких особей.
— В ходе обысков сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области у подозреваемых изъято 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, 4 единицы охотничьего оружия, 3 снегохода и 3 легковых автомобиля, на которых осуществлялась охота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по
Уже после второго факта незаконной охоты Казанцева всё-таки уволили.
В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Возбуждено уголовное дело. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «ВОР».