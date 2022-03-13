«В999ОР»: на чём ездит подозреваемый в браконьерстве охотник — родственник сотрудника ГИБДД

В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Возбуждено уголовное дело. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «ВОР». Подробнее — в материале Виктора Бобровникова.
Прикрылся вице-мэром Новосибирска
Сотрудники ГИБДД днем 11 января на трассе недалеко от поселка Коченево под Новосибирском остановили «Ладу-Приору», в багажнике которой обнаружили 12 мешков с мясом косули. Эту информацию НГС подтвердили источники в охотничьем сообществе и в Минприроды Новосибирской области. Водитель Андрей Ольховик заявил инспекторам, что убил животных еще до Нового года, в декабре, имея путевки на руках. В доказательство этого мужчина предъявил 9 талонов на отстрел косуль.
Часть талонов на добычу косуль на момент задержания Ольховика давно утратила свое действие, а 3 из них и вовсе не были заполнены. Местом охоты значатся охотхозяйства разных районов: Каргатского, Доволенского и Куйбышевского, а собственниками разрешений на отстрел дичи, кроме самого Ольховика, являются его брат, старший инспектор чулымского подразделения ГИБДД Алексей Ольховик, вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов и еще четверо не особо известных персон.
Вице-мэр Олег Клемешов заявил, что не знает братьев Ольховиков и никогда с ними не охотился. Для него оказалось загадкой, откуда мужчина мог раздобыть его талоны. В Минприроды Новосибирской области НГС пояснили, что Клемешов сдал свое разрешение на отстрел косули 22 декабря, в нём была указана дата забоя животного: 2 декабря 2021 года. При этом талоны к разрешению вице-мэр в Минприроды не предоставил, по закону он и не обязан это делать.
В МВД усомнились в легитимности предъявленных Ольховиком талонов и его заявлениях о том, что он убил косуль еще до Нового года. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
Претензии Ольховика к НГС
После выхода материала про 12 убитых косуль Андрей Ольховик через своего адвоката потребовал от НГС раскрыть источники информации о нём и о тех талонах, которые были обнаружены у него при досмотре.
— Мы требуем раскрыть источники информации НГС, которые предоставили редакции талоны на убийство косуль, которые изъяли у моего клиента. Также считаем, что вы незаконно распространили персональные данные, в том числе путем публикации этих талонов. В настоящее время мы также готовим опровержение опубликованной вами статьи, если вы не станете публиковать его, в наших планах обращаться в суд, — заявила Дарья Бегунова, представляющая интересы Ольховика.
По закону о СМИ, НГС не имеет права раскрывать свои источники информации.
При этом редакция располагает информацией о том, что в Минприроды поступила жалоба Ольховика. В ней он попросил провести проверку в отношении должностных лиц, которые официально и неофициально комментировали обстоятельства его задержания. В министерстве информацию о поступившей жалобе Ольховика НГС не подтвердили, но и не опровергли.
«Номерок блатной — три семерочки»
Такое трепетное отношение к раскрытию своих данных и наличие на руках талонов высокопоставленного чиновника заинтересовало редакцию НГС: кто же этот Андрей Ольховик?
Согласно ответу ГУ МВД России по НСО, ему 37 лет, на момент ответа он числился безработным. По информации «Контур.Фокус», с 2010 по 2011, а также с 2014 по 2015 годы Ольховик был индивидуальным предпринимателем, занимался арендой автомобилей и грузоперевозками. Оба раза закрывал ИП по собственному желанию. Как уточняет источник НГС, охотник проживает в небольшом городе Каргате, ИП регистрировалось там же.
Его брат — старший инспектор чулымского подразделения ГИБДД Алексей Ольховик.
Один из читателей в комментариях к предыдущей публикации на эту тему писал, что братья Ольховики — не только заядлые охотники, но и любители красивых автомобильных номеров.
— Живем в соседней деревне, эти два брата, Алексей и Андрей Ольховики, выбили у нас всю дичь, и полицейские не видят, так как один работает в ГИБДД. Неужели их раньше нельзя было остановить? И так было понятно по номерам на их машинах. У Андрея, которого задержали, номер «В999ОР», у Алексея — с цифрами 001, на другой машине — 777, у отца — 002. Не даром в МРЭО работает! — написал Сергей.
По данным Российского союза автостраховщиков, договор ОСАГО на автомобиль «Лада-Приора» с номерами «В999ОР», в которой нашли убитых косуль, заключен на Андрея Сергеевича О. из города Каргата Новосибирской области того же года рождения, что и Андрей Сергеевич Ольховик.
Буквы остальных автомобильных номеров братьев-охотников читатель не назвал, поэтому подтвердить полностью достоверность его заявления не представляется возможным. Однако источник редакции в охотничьей среде подтверждает, что одной машиной с красивыми номерами Ольховик не ограничился.
— Мне достоверно известно, что в пользовании Андрея Ольховика находится не только «Приора» с номером «В999ОР», но и «Тойота-Карина» с номером «В001РР», а также «Тойота-Пикник» с номерами «А777АР». Не знаю, на кого они оформлены, но передвигается на них именно Ольховик, — заявил собеседник НГС на условиях анонимности.
По данным Российского союза автостраховщиков, договор ОСАГО на автомобиль с номерами «В001РР» оформлялся в Новосибирской области Анной Валерьевной О. (предположительно, супруга Ольховика). Машина с номером «А777АР» оформлена на человека с другой фамилией — Павла Александровича Е., договор ОСАГО зарегистрирован в Новосибирской области.
— С моими документами на охоту и талонами всё в порядке! Я на ваши вопросы отвечать не намерен, а вот вам придется в суде отвечать за свои слова. У моего брата нет никакой должности в ГИБДД, а что касается номеров моей машины — вам-то какое дело, это мое личное дело и мои персональные данные, — сказал Андрей Ольховик корреспонденту НГС.
В пресс-службе ГИБДД Новосибирской области заявили, что инспекция не выдает госномеров с желаемыми буквами и цифрами за денежное или какое-либо иное вознаграждение. Редакции пояснили, что владение несколькими автомобилями с красивыми номерами может объясняться их покупкой у других автовладельцев.
Ранее НГС рассказывал о самых роскошных автомобилях новосибирцев с красивыми номерами.