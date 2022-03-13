«В999ОР»: на чём ездит подозреваемый в браконьерстве охотник — родственник сотрудника ГИБДД

В МВД усомнились в легитимности предъявленных Ольховиком талонов и его заявлениях о том, что он убил косуль еще до Нового года. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.



Претензии Ольховика к НГС

После выхода материала про 12 убитых косуль Андрей Ольховик через своего адвоката потребовал от НГС раскрыть источники информации о нём и о тех талонах, которые были обнаружены у него при досмотре.

— Мы требуем раскрыть источники информации НГС, которые предоставили редакции талоны на убийство косуль, которые изъяли у моего клиента. Также считаем, что вы незаконно распространили персональные данные, в том числе путем публикации этих талонов. В настоящее время мы также готовим опровержение опубликованной вами статьи, если вы не станете публиковать его, в наших планах обращаться в суд, — заявила Дарья Бегунова, представляющая интересы Ольховика.



По закону о СМИ, НГС не имеет права раскрывать свои источники информации.



При этом редакция располагает информацией о том, что в Минприроды поступила жалоба Ольховика. В ней он попросил провести проверку в отношении должностных лиц, которые официально и неофициально комментировали обстоятельства его задержания. В министерстве информацию о поступившей жалобе Ольховика НГС не подтвердили, но и не опровергли.