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Замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина отпустили из СИЗО — недавно его назвали рекордсменом среди взяточников

Ему запретили общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи

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Владимира Нормайкина подозревают в получении откатов от подрядчиков нацпроекта «Чистая вода»

Владимира Нормайкина подозревают в получении откатов от подрядчиков нацпроекта «Чистая вода»

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14 декабря Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Нормайкину, заместителю замминистра ЖКХ по НСО. Его обвиняют в получении взятки.

Нормайкина отправляют из СИЗО на домашний арест сроком на два месяца. Об этом ходатайствовал следователь по уголовному делу.

Нормайкину запрещено пользоваться средствами связи, общаться со свидетелями и участниками уголовного судопроизводства, не считая своего адвоката, следует из сообщения пресс-службы Центрального районного суда.

О задержании Нормайкина стало известно 19 октября, ему инкриминируется получение взятки свыше 2 миллионов рублей. Также по уголовному делу проходит некий 62-летний учредитель юрлица — по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин по согласованию со вторым фигурантом дела способствовал продвижению организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в НСО. 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете. Учредитель фирмы 15 октября передал Нормайкину 2 миллиона 5 тысяч рублей.

Эта взятка оказалась самой большой в регионе в 2021 году. Такой информацией 8 декабря на пресс-конференции в ТАСС поделился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

— За 11 месяцев общая сумма взяток составила более 16 миллионов рублей. Самый большой размер взяток по недавнему делу, возбужденному в отношении заместителя министра ЖКХ. Размер взятки составил 2 миллиона 5 тысяч рублей. Самый большой ущерб по уголовным делам, которые расследовались следователями ФСБ в отношении должностных лиц клиники НИИТО, где ущерб составил 1,3 миллиарда. И в отношении должностных лиц клиники Мешалкина — там ущерб составил 1,8 миллиарда. Их никто не переплюнет, — ответил Илык на вопрос журналистов.

В «Общероссийском народном фронте» причины задержания Нормайкина связывают с реализацией проекта «Чистая питьевая вода».

— Мы уже несколько лет сигнализируем о том, что проект проходит с нарушениями закона в плане конкурентной среды при закупках и реализации. Это привело к значительному удорожанию и потере качества продукта: люди не получали воды того качества, которая была предусмотрена проектом «Чистая питьевая вода». В корне этого лежит коррупционная составляющая. Надеюсь, правоохранители сейчас это подтвердят и пресекут, — ранее рассказал НГС активист проекта ОНФ «Федеральное бюро расследований» Александр Стефанов.

В конце сентября суд вынес приговор по делу о взятках ради наружной рекламы в Новосибирске. 61-летняя Галина Магизова выступила посредником в передаче взятки и теперь должна оплатить штраф.

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