Замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина отпустили из СИЗО — недавно его назвали рекордсменом среди взяточников

14 декабря Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Нормайкину, заместителю замминистра ЖКХ по НСО. Его обвиняют в получении взятки.

Нормайкина отправляют из СИЗО на домашний арест сроком на два месяца. Об этом ходатайствовал следователь по уголовному делу.



Нормайкину запрещено пользоваться средствами связи, общаться со свидетелями и участниками уголовного судопроизводства, не считая своего адвоката, следует из сообщения пресс-службы Центрального районного суда.

