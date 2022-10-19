«Я потратил деньги на лечение супруги»: в Новосибирске начали судить экс-замминистра ЖКХ по делу о взятках

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирскводстрой» было зарегистрировано в 2016 году. Учредитель и директор — Гордеева Инна Николаевна. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 76,9 млн рублей, прибыль — 3,5 млн рублей.

Предполагается, что в сентябре 2020 года Нормайкин получил от предпринимателя 100 тысяч рублей. В ноябре после подписания актов приема-передачи работ и перечисления бюджетных средств на счета компании — еще 100 тысяч .



Дополнительные эпизоды

Сотрудничество замминистра и бизнесмена продолжилось в 2021 году, считает следствие. В деле насчитывается еще четыре эпизода получения взяток Нормайкиным за содействие в исполнении муниципальных контрактов по строительству скважин и водозаборных станций в Здвинском и Карасукском районах. Возведением объектов также занималась компания «Бурсиб-Н» под руководством Василия Долгова.