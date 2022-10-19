«Я потратил деньги на лечение супруги»: в Новосибирске начали судить экс-замминистра ЖКХ по делу о взятках
Владимир Нормайкин признает вину частично
19 октября в Заельцовском районном суде Новосибирска начался процесс по делу бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взяток. На скамье подсудимых также оказался предполагаемый взяткодатель — предприниматель Василий Долгов.
В чем обвинение
Нормайкин был назначен на пост замминистра в 2020 году. В круг его компетенций вошли вопросы систем жизнеобеспечения населенных пунктов региона, в том числе — водоснабжения и водоотведения.
По данным следствия, в 2020 году компания «Новосибирскводстрой» (подконтрольная Василию Долгову) заключила муниципальный контракт на строительство водозаборной скважины в селе Нижний Урюм Здвинского района на сумму более
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирскводстрой» было зарегистрировано в 2016 году. Учредитель и директор — Гордеева Инна Николаевна. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку
Предполагается, что в сентябре 2020 года Нормайкин получил от предпринимателя
Дополнительные эпизоды
Сотрудничество замминистра и бизнесмена продолжилось в 2021 году, считает следствие. В деле насчитывается еще четыре эпизода получения взяток Нормайкиным за содействие в исполнении муниципальных контрактов по строительству скважин и водозаборных станций в Здвинском и Карасукском районах. Возведением объектов также занималась компания «Бурсиб-Н» под руководством Василия Долгова.
В каждом последующем случае, по версии правоохранителей, Владимир Нормайкин получил вознаграждение в размере
— Своими действиями Нормайкин совершил преступление по
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Бурсиб-Н» было образовано в 2013 году. Учредитель и директор — Долгов Василий Михеевич. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку
Замминистра также обвинили в попытке «отмыть» полученные деньги: он якобы передал своей дочери
Что говорит Нормайкин
Владимир Нормайкин вину в получении взяток признал, но заявил, что его действия были неверно квалифицированы: по его словам, все эпизоды следует объединить в одно преступление и не «дробить их на несколько». Обвинение в попытке отмыть преступные деньги экс-замминистра полностью отверг.
— Я этого преступления не совершал. У меня не было умысла на совершение каких-либо финансовых операций с денежными средствами, полученными от Долгова для придания правомерного вида владения указанными денежными средствами. Все денежные средства я направлял на обследование, а затем и на лечение супруги, — заявил Владимир Нормайкин.
Василий Долгов по предъявленному обвинению вину признал полностью.
Ранее взятку, в которой обвиняют Владимира Нормайкина, назвали рекордной в регионе за весь 2021 год.