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«Я потратил деньги на лечение супруги»: в Новосибирске начали судить экс-замминистра ЖКХ по делу о взятках

Владимир Нормайкин признает вину частично

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Предполагаемые взяточник (второй слева) и взяткодатель (второй справа) оказались на одной скамье подсудимых

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19 октября в Заельцовском районном суде Новосибирска начался процесс по делу бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взяток. На скамье подсудимых также оказался предполагаемый взяткодатель — предприниматель Василий Долгов.

В чем обвинение

Нормайкин был назначен на пост замминистра в 2020 году. В круг его компетенций вошли вопросы систем жизнеобеспечения населенных пунктов региона, в том числе — водоснабжения и водоотведения.

По данным следствия, в 2020 году компания «Новосибирскводстрой» (подконтрольная Василию Долгову) заключила муниципальный контракт на строительство водозаборной скважины в селе Нижний Урюм Здвинского района на сумму более 23 млн рублей. Летом того же года Нормайкин предложил Долгову посодействовать в ускорении оплаты выполненных работ: он подчеркнул, что может дать прямые указания заместителю главы района, а также «решить вопрос» с другими должностными лицами в структурах госвласти, курирующими и контролирующими строительство скважины. Долгов согласился.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирскводстрой» было зарегистрировано в 2016 году. Учредитель и директор — Гордеева Инна Николаевна. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 76,9 млн рублей, прибыль — 3,5 млн рублей.

Предполагается, что в сентябре 2020 года Нормайкин получил от предпринимателя 100 тысяч рублей. В ноябре после подписания актов приема-передачи работ и перечисления бюджетных средств на счета компании — еще 100 тысяч.

Дополнительные эпизоды

Сотрудничество замминистра и бизнесмена продолжилось в 2021 году, считает следствие. В деле насчитывается еще четыре эпизода получения взяток Нормайкиным за содействие в исполнении муниципальных контрактов по строительству скважин и водозаборных станций в Здвинском и Карасукском районах. Возведением объектов также занималась компания «Бурсиб-Н» под руководством Василия Долгова.

В каждом последующем случае, по версии правоохранителей, Владимир Нормайкин получил вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. В октябре 2021 года замминистра ЖКХ задержали. На время расследования его отправили в СИЗО, но затем отпустили под домашний арест.

— Своими действиями Нормайкин совершил преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере. Долгов совершил преступление по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу, — отметила в суде помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Бурсиб-Н» было образовано в 2013 году. Учредитель и директор — Долгов Василий Михеевич. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 183,6 млн рублей, прибыль — 55,9 млн рублей.

Замминистра также обвинили в попытке «отмыть» полученные деньги: он якобы передал своей дочери 600 тысяч рублей на покупку автомобиля Lexus RX300. Таким образом в деле появилось еще одно обвинение — по ч. 1 ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»).

Что говорит Нормайкин

Владимир Нормайкин вину в получении взяток признал, но заявил, что его действия были неверно квалифицированы: по его словам, все эпизоды следует объединить в одно преступление и не «дробить их на несколько». Обвинение в попытке отмыть преступные деньги экс-замминистра полностью отверг.

— Я этого преступления не совершал. У меня не было умысла на совершение каких-либо финансовых операций с денежными средствами, полученными от Долгова для придания правомерного вида владения указанными денежными средствами. Все денежные средства я направлял на обследование, а затем и на лечение супруги, — заявил Владимир Нормайкин.

Василий Долгов по предъявленному обвинению вину признал полностью.

Ранее взятку, в которой обвиняют Владимира Нормайкина, назвали рекордной в регионе за весь 2021 год.

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