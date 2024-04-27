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Криминал подробности Подросток-самбист, избивающий людей на камеру, оказался лидером группировки, — источник

Подросток-самбист, избивающий людей на камеру, оказался лидером группировки, — источник

Что известно о юноше, который за один день прославился на всю страну

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Подозреваемого заключили под стражу на два месяца

В СИЗО отправили 17-летнего Богдана, который нападал на людей, унижал, избивал и требовал у них деньги. Юноша в своих показаниях уже признался в ряде преступлений.

По информации источника 161.RU в силовых структурах, подросток также признался, что принимал наркотики и что совершать преступления ему помогали друзья — члены группировки, которую он и организовал. По данным источника, в состав группировки входит не менее 35 человек.

Сотрудников силовых структур Ростовской области заинтересовал герой видеороликов, который на камеру избивал людей, унижал и снимал видео с призывами к насилию. Силовики выяснили, что за этим стоит 17-летний самбист, уроженец Луганской области Богдан Ш., который переехал в Ростовскую область в 2014 году и получил гражданство РФ. Семья поселилась в Каменске-Шахтинском. Его задержали сотрудники МВД из центра по борьбе с экстремизмом вместе с региональным УФСБ при поддержке Росгвардии. СК региона возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кто такой самбист Богдан?

Богдану Ш. исполнится 18 лет этим летом. С детства он занимался самбо и даже достиг определенных результатов. Как рассказал корреспонденту 161.RU источник в силовых структурах, по предварительным показаниям самого задержанного и его знакомых, в подростковом возрасте он увлекся съемкой различных видео и выкладывал их в Сеть.

В спорте юноша достиг результатов и считался сильным спортсменом

— Сначала, согласно показаниям самого задержанного, это были спортивные поединки, потом — уличные драки, а позже всё переросло до призывов к насилию, — пояснил собеседник.

Спортом Богдан стал заниматься из-за лишнего веса, чтобы сбросить килограммы. Позже спорт стал для него средством самозащиты, когда его дразнили сверстники. Спорт дал результаты, и юноша стал своеобразным лидером среди сверстников, но позже это переросло в группировку, с которой он начал совершать правонарушения и выкладывать видео с ними в Сеть.

Наркотики, насилие, оружие

Около полугода назад Богдан стал вести свой телеграм-канал, где публиковал видео с издевательствами над людьми — он их избивает, оскорбляет и унижает. Одного юношу он бьет палкой по пальцам, другого отправляет в нокаут с одного удара. Третьего, чье лицо обмазано фекалиями, заставляет их есть. В перерывах между нападениями он демонстрирует на камеру нацистскую символику. Кроме того, юноша активно пропагандирует употребление наркотических препаратов.

По данным источника, Богдан признался, что он и его соратники приобретали оружие с холостыми патронами — в том числе чтобы пугать тех, к кому приезжали «с разборками».

Среди оружия нашлось и боевое, сказал источник

— Следователи изучили все посты в канале, который на сегодня уже удален из интернета. Выявлен ряд преступлений, к которым может быть причастен сам подозреваемый и его группировка, — рассказал собеседник. — Согласно предварительным показаниям задержанного, в состав его группировки и единомышленников входили около 35 человек.

Судя по контенту на канале, ответственности юноша не боялся. Он открыто рассказывал, как провернул схему и кинул некоего мужчину на 1,7 миллиона рублей, а также об избиениях несовершеннолетних. Силовики также имеют на руках фото- и видеоматериалы, в которых подозреваемый и его соратники периодически демонстрируют нацистскую символику, в том числе находясь недалеко от Красной площади.

Под фото Богдан интересуется, а не «слабо ли остальным?»
Свои фото и видео они выставляли в интернете

— Некоторые подписчики в канале активно связывали лидера с гей-клубами* в Москве. Сейчас следователи проверяют эту информацию, — рассказал собеседник. — В том числе проверяется информация о недвусмысленных фотографиях и видео, пропагандирующих запрещенную в России деятельность.

* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

По словам источника, сейчас проверяется информация о том, что члены его группировки работали в даркнете и распространяли наркотические препараты.

— Согласно предварительным показаниям подозреваемого, он и его группировка за определенную плату избивали «должников» и «выбивали долги за кайф». В протоколе указано, что сам задержанный признается, что также употреблял наркотические препараты, в частности мефедрон и метадон, — сказал источник.

Несовершеннолетний юноша признался силовикам, что был лидером группировки, но задания на грабежи, мошенничество и вымогательство он получал от других лиц. По словам собеседника, от рук членов группировки и самого задержанного пострадали более 60 человек. Из них с заявлениями в полицию обратились только 23. В своем телеграм-канале юноша хвастается, что остается безнаказанным за все преступления и правонарушения. Сейчас силовики проверяют всех подписчиков канала и тех, кто в комментариях поддерживал действия подозреваемого и его соратников.

Богдана на фото нет, возможно, это его друзья
Своих подельников юноша называет соратниками

Самбист снимал нападения на камеру, а после выкладывал в телеграм-канал и на другие интернет-ресурсы.

— По данным следствия, среди подозреваемых более 148 человек. Предварительные показания уже дала подруга юноши, которая с ним на большинстве видеороликов и фото, — рассказал источник. — Девушка отрицает знакомство с парнем и поддержку его идей. При этом другие опрошенные заявили, что юношу и его приятелей поддерживал сотрудник органов из столицы. Сейчас и эта информация проверяется. Сам подозреваемый это отрицает.

В своих соцсетях девушка уже почистила записи с Богданом и написала пост со словом «Извините»

На так называемые дела Богдан и его приятели выезжали в балаклавах либо закрывали лица шарфами. По словам источника, после «разбирательств» они угрожали своим жертвам расправой, если те заявят в полицию. Зачастую жертвами группировки становились молодые люди с наркотической зависимостью, но собеседник отмечает, что были и случайные люди, которым досталось просто ради контента для телеграм-канала.

На одном из видео Богдан хвастается своей красной корочкой. В комментариях к посту он рассказывает, какие удостоверения он может сделать и сколько это будет стоить. По данным источника, сотрудники регионального УФСБ задокументировали всю противоправную деятельность подростка и передали это следственному управлению СК по Ростовской области. Сейчас следователи проверяют Богдана на причастность к другим делам, которые в совокупности могут надолго оставить юношу в местах лишения свободы.

«Очень люблю эту страну и горжусь ею»

17-летнего Богдана задержали в Таганроге, когда он уже собирал вещи, чтобы покинуть Россию. По данным нашего источника, парень жил в арендованном частном доме, где периодически собирались члены группировки.

— Его предупредили, конечно, что выследили. По нашим данным, он уже договорился о маршруте, по которому собирался выезжать из города и покинуть сначала регион, а потом Россию, — рассказал собеседник. — Сотрудники ФСБ и следственных органов сработали очень профессионально. Сейчас работа направлена на выявление и задержание остальных членов группировки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой — до семи лет колонии. Но сейчас сотрудники органов собирают доказательную базу, чтобы привлечь молодого человека к ответственности за причастность к наркогруппировкам и к вымогательству.

После задержания подростка записали на камеру: в видео он просит прощения у граждан России за свое поведение и признается в части преступлений:

— Я извиняюсь за свои деяния, такие как нацизм, пропаганда нацизма, зигование, нападение на людей, разбои, беспредел и мошенничество. Также я избивал людей, которые кидали закладки, но при этом сам употреблял наркотики. Приношу свои искренние извинения за то, что так вел себя в России. На самом деле очень люблю эту страну и горжусь ею. Слава России!

— Во время обыска жилого помещения, где задержали подозреваемого, обнаружили наркотические препараты и оружие. Кроме того, силовики выявили и изъяли ряд фальшивых документов: удостоверения, права, договоры на аренду и прочее, — рассказал источник.

Богдана отправили в СИЗО на два месяца. На «развлечения» самбиста отреагировал и председатель СК России Александр Бастрыкин: он поручил доложить о ходе расследования.

Сейчас задержанный спортсмен готов сотрудничать с органами, с ним проводят следственные мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Наркотики Избиения Уголовное дело
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