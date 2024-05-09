Смотрим главный парад страны: онлайн-трансляция с Красной площади

Сегодня Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. И самое ожидаемое событие этого дня — безусловно, Парад Победы на Красной площади. Собственные парады пройдут еще в 24 городах страны, но московский парад — всегда особенный, так что многие хотят посмотреть именно на него — пусть даже по видео, а не вживую. У вас есть такая возможность: прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади можете увидеть прямо здесь. Начнется она в 10:00 по московскому времени.