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Страна и мир онлайн-трансляция Смотрим главный парад страны: онлайн-трансляция с Красной площади

Смотрим главный парад страны: онлайн-трансляция с Красной площади

Торжественное шествие техники и войск в прямом эфире

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Традиции ежегодных парадов на 9 Мая почти 30 лет

Сегодня Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. И самое ожидаемое событие этого дня — безусловно, Парад Победы на Красной площади. Собственные парады пройдут еще в 24 городах страны, но московский парад — всегда особенный, так что многие хотят посмотреть именно на него — пусть даже по видео, а не вживую. У вас есть такая возможность: прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади можете увидеть прямо здесь. Начнется она в 10:00 по московскому времени.

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Парад Победы - 2024 Парад Победы Трансляция Москва Красная площадь Парад
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