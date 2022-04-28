«Авгиевы конюшни по всему городу»: хроника реформы, которая не смогла спасти город от мусора
Общественница объяснила, как связаны протесты мусорщиков, повышенные тарифы на вывоз ТКО и вытеснение маленьких компаний с рынка
И без того болезненный мусорный вопрос для Новосибирска вновь дал о себе знать во второй половине апреля — в городе началась забастовка водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н». Более сотни человек отказались выходить на линию, в результате часть города быстро погрязла в мусоре, вывезти который не удается в отдельных районах до сих пор. НГС подробно освещает забастовку и уже объяснял, как связаны «ЭкоТранс-Н», регоператор «Экология-Новосибирск» и еще одна мусоровывозящая компания «Арктика-Сити», недавно закрывшая свой полигон. Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер решила вспомнить всю историю мусорной реформы, которую так ждал город, но которая, увы, не спасла его от переполненных баков. Далее — от первого лица.
С 19 апреля в Новосибирске идет забастовка водителей мусоровозов. Забастовка вынужденная — водители не особо хотели бастовать, но им резко ухудшили условия работы, пересадив с современной техники на старую. В результате мы наблюдаем по всему городу авгиевы конюшни, которые вносят новую ноту безнадежности в и без того угрюмый пейзаж серой «спецоперационной» весны. Кратко расскажу предысторию этого беспредела.
В 2014 году правительству очень срочно понадобилось провести мусорную реформу всея Руси, формально из самых благих побуждений — мусора по всей стране ежегодно копится немерено.
В 2015 году все регионы предупредили, что на горизонте маячит введение единых региональных операторов — в рамках общего вектора, чтобы вся страна была однородной, у всей административной номенклатуры была приставка «единый», а все регионы без вариантов и строем маршировали к светлому будущему.
К 2016 году московская группа компаний «Экология» создала по всей стране типовые конторы и энергично назаключала соглашений на мегапроекты на миллиарды рублей по всяческим интересным схемам. 22 июля 2016 года такое концессионное соглашение досталось и Новосибирской области. В переводе с канцелярского на русский оно гласило: «мы строим мегасвалку под видом мусоросортировочного комплекса, а региональный бюджет нам потом сорок лет платит компенсацию».
В 2017 году город и окрестности, куда концессионеры решили воткнуть новые свалки, протестовали зубами и когтями. Протесты при этом становились всё более неудобными. В октябре 2017 года в Новосибирской области резко сменили губернатора, а в конце года сменился и владелец регоператора — «Экология-Новосибирск» отошла группе компаний «ВИС», крупному подрядчику «Газпрома», ежегодно осваивающему миллиарды рублей.
В 2018 году вступила в силу новая редакция закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
В 2019 году сразу же начались проблемы. Региональный оператор собирал деньги на свой счет, а контракты раскидывал по другим компаниям, которым, судя по последствиям, платил по минимуму. Уже в 2019 году начались жалобы подрядчиков на невыплаты по долгам за выполненную работу.
Тогда же вступили в силу поправки в федеральный закон, которые обязали юридических лиц заключать договоры только с региональным оператором, а не с организациями, вывозящими мусор, напрямую. Для большинства юридических лиц это означало, что платить за вывоз мусора они стали не по факту, а по довольно произвольным нормативам. Для всех подрядчиков это означало, что в их сфере есть монополист, а им остается только сотрудничать с ним на его же условиях.
В 2020–2021 году ситуация тлела и зрела. Исправно собираемые с населения платежи оседали в «Экологии-Новосибирск», которая раскидывала свои обязательства по подрядчикам. В их числе была и «ЭкоТранс-Н», входящая в ту же самую группу компаний «ВИС». При этом подрядчики тоже сами часто не имели автопарка, а «ЭкоТранс-Н» арендовала технику для вывоза мусора у ГК «Арктика-Сити», которой в 2018 году не дали стать региональным оператором (компания участвовала в конкурсе, побеждали в первом туре, но конкурс был продлен и из него исключили четыре критерия, по которым «Арктика-Сити» побеждала). Одновременно из-за долгов регоператора периодически банкротились их мелкие подрядчики.
К началу 2022 года общий объем долгов компании «Экология-Новосибирск» достиг двух миллиардов рублей. Двух. Миллиардов. Рублей. 700 миллионов из них — долг перед ГК «Арктика-Сити», которая и организовывает раздельный сбор мусора, и построила свой мусоросортировочный комплекс, и обзавелась нормальной техникой, а теперь из-за этих неполученных средств вынуждена банкротить часть своих компаний. И городу очень важно, чтобы эти 700 миллионов рублей долга были выплачены и этот мусоросортировочный комплекс сохранился. А вместе с ним и раздельный сбор мусора в городе.
В феврале 2022 года в отношении регионального оператора «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения. Это может означать, что банкротство ее близко. А в апреле компания не заплатила 15 миллионов через «ЭкоТранс-Н» за аренду 80 единиц спецтехники у ГК «Арктика Сити». Из-за этого «Арктика Сити» была вынуждена остановить работу мусоросортировочного комплекса, а техника отправилась на простой до тех пор, пока не будет оплачена ее аренда.
15 апреля водители мусоровозов обнаружили, что выехать на своих машинах они не могут, а «Экология-Новосибирск» пригнала тридцать КАМАЗов и ЗИЛов и предлагает вывозить мусор со всего правого берега на них. Промучавшись три дня, сотня работников «ЭкоТранс-Н» объявила забастовку. И, кажется, они совершенно правы. Особенно с учетом того, что в процессе выяснилось, что им платят мало, а работать приходится по 18–20 часов поперек ТК РФ. Что лично меня ужасает.
Вывод: зачем городу такой региональный оператор, который собирает кучу денег, платит прибыль московской компании, но не платит по долгам, эксплуатируя водителей, разрушая новосибирский рынок и еще рискуя обанкротиться при высоком тарифе?
Вчера, 26 апреля, власти Новосибирской области пригрозили «Экологии-Новосибирск» расторжением концессии, если к 29 апреля в городе «сохранятся значительные проблемы». Мэрия тоже назвала свои сроки для регоператора — Анатолий Локоть потребовал привести город в порядок к майским праздникам.
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