«Авгиевы конюшни по всему городу»: хроника реформы, которая не смогла спасти город от мусора

С 19 апреля в Новосибирске идет забастовка водителей мусоровозов. Забастовка вынужденная — водители не особо хотели бастовать, но им резко ухудшили условия работы, пересадив с современной техники на старую. В результате мы наблюдаем по всему городу авгиевы конюшни, которые вносят новую ноту безнадежности в и без того угрюмый пейзаж серой «спецоперационной» весны. Кратко расскажу предысторию этого беспредела.

В 2014 году правительству очень срочно понадобилось провести мусорную реформу всея Руси, формально из самых благих побуждений — мусора по всей стране ежегодно копится немерено.



В 2015 году все регионы предупредили, что на горизонте маячит введение единых региональных операторов — в рамках общего вектора, чтобы вся страна была однородной, у всей административной номенклатуры была приставка «единый», а все регионы без вариантов и строем маршировали к светлому будущему.



К 2016 году московская группа компаний «Экология» создала по всей стране типовые конторы и энергично назаключала соглашений на мегапроекты на миллиарды рублей по всяческим интересным схемам. 22 июля 2016 года такое концессионное соглашение досталось и Новосибирской области. В переводе с канцелярского на русский оно гласило: «мы строим мегасвалку под видом мусоросортировочного комплекса, а региональный бюджет нам потом сорок лет платит компенсацию».

